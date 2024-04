Le notizie di oggi: oltre 243 milioni di bambini nell’Asia dell’est e sud-est a rischio per le ondate di calore. Pechino nega l’ingresso ai vertici di due compagnie Usa per la vendita di armi a Taiwan. I talebani vogliono oscurare Facebook (e i social) bloccando le poche fonti di informazioni. Islamabad tratta con il Fondo monetario internazionale il rinnovo del piano di salvataggio. Oltre 98mila persone evacuate in Kazakistan per le alluvioni.

ISRAELE - IRAN - GAZA

Segnali di Teheran a Washington: la risposta a Israele per l’attacco all’ambasciata in Siria ci sarà, ma dovrebbe essere “controllata” per scongiurare una “escalation” e chiede una tregua a Gaza. Lo rivelano fonti diplomatiche citando una missiva del ministro iraniano degli Esteri, inviata attraverso l’Oman. Intanto gli Stati Uniti limitano i viaggi dei propri funzionari e dipendenti in Israele in previsione dell’attacco, mentre lo Stato ebraico si prepara per “scenari di guerra” oltre a Gaza.

THAILANDIA - FILIPPINE

Oltre 243 milioni di bambini in tutta l’Asia dell’est, sud-est e della regione Pacifico sono a rischio malattie e morte legate alle ondate di calore, mentre il continente si prepara a una estate con temperature record. I minori, ricorda l’Unicef, sono ancora più soggetti ai fenomeni estremi. Di recente Bangkok ha invitato i cittadini a prendere precauzioni contro i colpi di calore, dopo aver registrato i primi decessi. In alcune parti delle Filippine sono state sospese le lezioni in presenza.

CINA - TAIWAN

La Cina ha vietato l’ingresso nel Paese agli alti dirigenti di due compagnie Usa legate al settore della difesa e congelato le loro proprietà, in risposta alla vendita di armi a Taiwan. Lo ha riferito il ministero degli Esteri, che rende noti i provvedimenti a carico di General Atomics Aeronautical Systems e General Dynamics Land Systems. Per Pechino le vendite di armi “interferiscono seriamente” con gli affari interni e “danneggiano” la sovranità territoriale.

AFGHANISTAN

I talebani in Afghanistan vogliono bloccare l’accesso a Facebook e altri social attraverso. Il piano, annunciato dal ministro delle Telecomunicazioni Najibullah Haqqani, rischia di inasprire l’isolamento di milioni di cittadini che subiscono già pesanti restrizioni nell’accesso ai telefoni e internet. Per il Committee to Protect Journalists (Cpj) è “un colpo ulteriore all’informazione” per il “ruolo” ricoperto dai social nel veicolare le news.

SINGAPORE - ASIA

Singapore è la quinta città “smart” al mondo, avendo conquistato due posizioni lo scorso anno come emerge dallo Smart City Index 2024. E conferma il primato assoluto per quanto riguarda il continente asiatico, attestandosi ben al di sopra di realtà di primo piano come Pechino, Taipei e Seoul. La classifica valuta 142 città sull’uso della tecnologia per migliorare la vita.

PAKISTAN

Islamabad sta discutendo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) un follow-up dell’accordo da tre miliardi di dollari, di cui a breve dovrebbe essere rilasciata una tranche da 1,1 miliardi. Lo ha annunciato la presidentessa del fondo Kristalina Georgieva, secondo cui il Pakistan sta completando “con successo” il programma esistente e gli effetti già sono visibili sull’economia.

RUSSIA - KAZAKHSTAN

Il rappresentante del presidente della Russia per il distretto degli Urali, Vladimir Jakušev, ha accusato Astana per le esondazioni dell’ultima settimana, per “non aver concordato” l’eliminazione delle acque attraverso il proprio sistema dei bacini idrici. Intano in Kazakhstan oltre 98mila persone sono state evacuate a causa delle alluvioni e la situazione rischia di peggiorare.

ARMENIA - TURCHIA

Il primo ministro Nikol Pašinyan ha dichiarato al Parlamento di Erevan che “l’apertura della frontiera tra Armenia e Turchia sarà un evento epocale per tutta la regione”. Al riguardo, tutti devono contribuire al successo di questa svolta, superando “gli aspetti socio-psicologici” della storica ostilità tra i due popoli perché “si tratta di un rapporto tra gli Stati, non tra le persone”.