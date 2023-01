Le notizie di oggi: tribunale thai condanna un uomo a 28 anni di carcere per lesa maestà; almeno 162 le vittime in Afghanistan della eccezionale ondata di freddo; dalla primavera Tokyo intende declassare il Covid-19 a infezione respiratoria comune, l’India lancia il suo primo vaccino sotto forma di spray nasale; Seoul e Pyongyang hanno entrambe violato l’armistizio sconfinando nel territorio avverso; in Russia è allerta per i timori di un deficit di medicine per il 2023.

IRAN - AZERBAIGIAN

Un uomo con armi automatiche in pugno ha colpito questa mattina l’ambasciata dell’Azerbaigian in Iran, uccidendo il capo del servizio di sicurezza della rappresentanza diplomatica e ferendo altre due persone. Il capo della polizia di Teheran riferisce che l’assalitore, di cui non si conosce l’identità, ha attaccato - assieme a due figli - per “ragioni personali” legate a “questioni familiari”.

THAILANDIA

Un tribunale di Chang Rai, nel nord della Thailandia, ha condannato un uomo a 28 anni di carcere, per aver insultato la monarchia in post online. Mongkol Tirakote, 29 anni, venditore di abbigliamento e attivista, è stato riconosciuto colpevole in due casi separati di diffamazione dei reali. La sua pena detentiva era originariamente di 42 anni, ma il tribunale l'ha ridotta al momento della sentenza.

AFGHANISTAN

Il bilancio aggiornato parla di almeno 162 vittime registrate dal 10 di gennaio in Afghanistan, a causa dell’eccezionale ondata di freddo che ha colpito la regione. Per gli esperti è il peggior inverno in 15 anni con temperature a -34, molti dicono di non riuscire a procurarsi carburante per riscaldare le case e combattere le temperature gelide. Circa 84 morti risalgono alla scorsa settimana.

GIAPPONE - INDIA

Tokyo intende modificare il livello di classificazione del Covid-19, per pericolosità. A partire dall’8 maggio Sars-Cov-2 dovrebbe essere declassato a infezione respiratoria comune e verranno allentate restrizioni tuttora in vigore, come le mascherine al chiuso nei luoghi pubblici. Intanto l’India (dopo la Cina) lancia il primo vaccino sotto forma di spray nasale, in doppia dose a distanza di 28 giorni.

COREA

Seoul e Pyongyang hanno entrambe violato l’armistizio che regola la zona demilitarizzata di frontiera comune (Dmz), inviando nel dicembre scorso droni nello spazio aereo della controparte. Lo riferisce lo United Nations Command (Unc), a guida Usa, al termine di una inchiesta sulle incursioni che violano il patto fra due nazioni tecnicamente ancora in guerra fra loro.

RUSSIA

In Russia è stata pubblicata dal ministero della salute una lista di oltre 100 preparati medici di cui si teme il deficit nel 2023, tra cui l’aspirina, il paracetamolo, la valeriana e lo iodio. La maggioranza delle medicine segnalate è di produzione estera, e la fornitura dei possibili equivalenti verrà seguita da una speciale commissione, che potrà autorizzare anche preparati non registrati.

UZBEKISTAN

Il governo dell’Uzbekistan ha approvato l’organizzazione del gruppo delle “Seguaci di Tumaris”, un’eroina leggendaria dei tempi antichi, che dovrà occuparsi di sorvegliare il comportamento delle donne nella società uzbeka, costituendo punti di rappresentanza in ogni città e paese, anche per segnalare abusi e violenze sulle donne.