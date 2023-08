Le notizie di oggi: per il neo-cardinale un ufficio di collegamento è “questione fra governi”, ma conferma il ruolo di “ponte” di Hong Kong fra Cina e Vaticano. India e Bhutan registrano un aumento significativo di tigri selvatiche. Negli Emirati Arabi Uniti saranno possibili “riunioni pacifiche” di ambientalisti per la Cop28. Crisi nella fornitura di zampe di rana in Indonesia e Vietnam, una “prelibatezza” per molti Paesi. Mosca accelera nella direzione “dell’internet sovrano”.

IRAN

La Repubblica islamica chiude per due giorni, oggi e domani, tutte le scuole, banche e uffici statali per una ondata di calore “estrema”, con temperature medie nelle città di oltre 40 gradi centigradi. In particolare ad Ahvaz, capoluogo di una provincia ricca di petrolio nel sud-ovest del Paese, ha registrato ieri punte di 50°C, sfiorando il record storico di 53 gradi registrato lo scorso anno.

HONG KONG - CINA

La porpora potrà contribuire a “costruire ponti” fra Pechino e la Chiesa globale. Questo il proposito dell’arcivescovo di Hong Kong Stephen Chow. Sull’ufficio di collegamento proposto dal segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, il neo-cardinale che è una questione “fra due governi” e non riguarda la pastorale della diocesi, ma il suo nuovo ruolo di cardinale potrà rafforzare il ruolo di mediazione fra le parti di Hong Kong.

INDIA - BHUTAN

India e Bhutan registrano un aumento significativo di tigri selvatiche. Statistiche ufficiali mostrano che l’India possiede 3682 esemplari, pari al 75% del totale mondiale. In Bhutan il numero tocca quota 131, in crescita del 27% rispetto ai primi dati del 2015. Deforestazione diffusa, perdita di habitat e bracconaggio hanno determinato un crollo: da 100mila di inizio 1900 a 4500 oggi.

EAU - ONU

A dispetto del divieto di proteste non autorizzate, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il via libera a “riunioni pacifiche” di ambientalisti alla conferenza Onu sul clima (Cop28) in programma a Dubai a novembre. In genere la nazione del Golfo, e ricca di petrolio, richiede “permessi ufficiali” per le manifestazioni ma in questo caso “ci saranno spazi disponibili” per “far sentire la loro voce”.

INDONESIA - VIETNAM

La passione dei francesi (e belgi) per le zampe di rana sta diventando un problema per Indonesia e Vietnam, fra i principali fornitori della prelibatezza culinaria. Le specie usate in cucina sono infatti in rapida diminuzione in entrambi i Paesi, mentre i commercianti lottano nel tentativo di soddisfare gli ordini. Fra le soluzioni, quella di concentrarsi più sull’allevamento che la caccia degli animali.

RUSSIA

Vladimir Putin ha firmato un decreto che proibisce di registrarsi su internet con indirizzi di posta elettronica stranieri, che non siano .ru o .rf. Inoltre, sarà necessario farlo con il proprio numero di telefono attraverso il portale dei servizi statali, con l’unico sistema biometrico per tutta la Russia, un passo ulteriore verso “l’internet sovrano” annunciato già da quattro anni dal Cremlino.

TURKMENISTAN

Il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdymukhamedov, ha firmato un decreto per la costruzione nella capitale Ašgabat di un grandioso centro culturale “multifunzionale” da 4000 posti, da concludere entro giugno 2026. A questo si aggiunge un nuovo, gigantesco parco popolare di “cultura e svago” nella zona di Čoganly, alla periferia della capitale.