IRAN-ISRAELE-PALESTINA

L’Iran ha avvertito Israele di una possibile escalation se non mette fine ai bombardamenti sui palestinesi. Il ministro degli Esteri di Teheran ha affermato che altri "partiti nella regione" sono pronti ad agire. "Se le aggressioni sioniste non si fermano, tutti i partiti e le fazioni della regione saranno sul grilletto", ha detto Hossein Amirabdollahian. Intanto l’esercito israeliano continua i preparativi per l'invasione di terra nel nord nella Striscia di Gaza alla ricerca dei militanti islamici che hanno ucciso e devastato le aree intorno alla Striscia sabato scorso.

PALESTINA - RUSSIA

Il gruppo terrorista palestinese di Hamas ha ringraziato pubblicamente con un comunicato il presidente russo Vladimir Putin per il sostegno dato alla causa palestinese: “Noi del movimento di contrapposizione islamica apprezziamo la condanna dell’aggressione sionista contro il nostro popolo, e la riprovazione dell’assedio di Gaza con la cessazione degli aiuti umanitari, aggredendo i suoi abitanti”.

COREA DEL NORD - COREA DEL SUD

Un bombardiere strategico B-52 degli Stati Uniti dovrebbe atterrare in una base aerea sudcoreana alla fine di questa settimana, hanno detto oggi le forze statunitensi in Corea del Sud, in mezzo alle crescenti tensioni sulla minaccia rappresentata dai programmi nucleari e missilistici in corso della Corea del Nord. L’Usfk - un comando indo-pacifico degli Stati Uniti - ha detto che questo dimostra che l'impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'alleanza con la Corea del Sud è ai massimi storici, in riconoscimento del 70° anniversario dell’alleanza.

ARMENIA - RUSSIA

Il presidente dell’Armenia, Vaagn Khačaturyan, ha confermato la ratifica dello statuto di Roma del Tribunale penale internazionale, che ha emesso l’ordine di arresto contro Vladimir Putin per i crimini di guerra relativi alla deportazione dei bambini ucraini, negandogli di fatto l’accesso al Paese. È questo uno dei motivi di maggiore tensione tra Mosca e Erevan.

GIAPPONE

Oggi l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) ed esperti provenienti da Cina, Corea del Sud e Canada raccoglieranno campioni di acqua di mare vicino al complesso nucleare di Fukushima, nel nord-est del Giappone, in seguito al rilascio di acqua radioattiva trattata dal sito per monitorarne la sicurezza. La Cina da agosto ha imposto un divieto generale sulle importazioni di prodotti ittici giapponesi.

SRI LANKA

Il santuario Kataragama Devalaya si trova ad affrontare accuse di deforestazione, landgrabbing ed esproprio di terre poiché gli agricoltori della circostante area di Meegaswewa vengono sfrattati dalle loro terre coltivate. Queste vengono poi demolite e vendute a uomini d'affari per lo sviluppo di centri commerciali. Sono circa 1.000 gli acri della Riserva forestale che sono stati interessati da questi progetti.

AUSTRALIA

Nel fine settimana l’Australia ha detto no al riconoscimento dei popoli indigeni nella costituzione. È una pesante battuta d’arresto negli sforzi del Paese per la riconciliazione con i suoi primi abitanti. Il “No” ha ottenuto quasi il 70% dei voti, doppiando i “Sì”. I leader indigeni hanno commentato: “È un'amara ironìa che persone che abitano in questo continente da 235 anni si rifiutino di riconoscere chi vive qui da 60mila anni”. Le comunità aborigene hanno chiesto una settimana di silenzio per decidere come procedere.

INDIA

L'India è interessata ad ospitare i Giochi Olimpici estivi del 2036. A ribadirlo è stato il primo ministro del Paese Narendra Modi. Il paese non ha mai ospitato le Olimpiadi, ma i Giochi del Commonwealth del 2010 che si sono svolti a Delhi. Modi ha detto che ospitare i Giochi sarebbe "un sogno" per l'India.