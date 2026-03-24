Le notizie di oggi: la polizia di Hong Kong ha nuovi poteri per il controllo di telefoni e computer. La Corea del Sud lancia una campagna nazionale di risparmio energetico. La Chiesa cattolica in India critica proposta di emendamento federale sui finanziamenti esteri: ulteriore controllo su ong caritative. Indonesia concede domiciliari a ex ministro accusato di corruzione.

IRAN - STATI UNITI

L'Iran ha lanciato una nuova ondata di missili contro Israele, poche ore dopo che Trump aveva definito "ottimi" i colloqui, smentiti da Teheran. La rivelazione a sorpresa di Trump ha suscitato una reazione positiva da parte dei mercati. Il presidente Usa - che ha fatto dietrofront rispetto all'attacco contro le infrastrutture elettriche, suscitando sollievo tra i Paesi del Golfo - aveva affermato che la sua amministrazione sta dialogando con una "figura di spicco" non identificata. Axios riferisce che i negoziatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner potrebbero incontrare una delegazione iraniana per dei colloqui in Pakistan già questa settimana.

HONG KONG

La polizia di Hong Kong può ora esigere che le persone sospettate di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale della città forniscano le password dei loro telefoni cellulari o computer, nell'ambito di un'ulteriore repressione del dissenso. Il rifiuto di ottemperare può comportare fino a un anno di reclusione e una multa fino a 100.000 HK$ (12.773 $), mentre fornire informazioni false o fuorvianti può comportare fino a tre anni di reclusione e una multa fino a 500.000 HK$.

COREA DEL SUD

Il presidente Lee Jae Myung ha lanciato una campagna nazionale di risparmio energetico a causa dei rischi che la guerra in Iran comporta per le forniture di petrolio e gas, affermando che le istituzioni pubbliche ridurranno l'uso delle autovetture. Le restrizioni sull'uso dei veicoli nel settore privato sono per ora volontarie. Il governo invita i cittadini ad adottare 12 misure per il risparmio energetico, come docce più brevi e ricarica di telefoni e veicoli elettrici durante il giorno. Seoul riavvierà cinque reattori nucleari entro maggio, allenterà le restrizioni sulle centrali a carbone ed espanderà le energie rinnovabili.

INDIA

La Chiesa cattolica indiana ha criticato la proposta di emendamento del governo federale indiano a una legge che disciplina i finanziamenti esteri, con cui si attribuisce un maggiore controllo sulle organizzazioni caritative, molte delle quali gestite da enti cristiani a favore del benessere di persone povere e vulnerabili. Il disegno di legge sull'emendamento alla legge sui contributi esteri (FCRA), approvato in una riunione di gabinetto il 18 marzo, rafforzarebbe il controllo dei beni delle ong.

INDONESIA

Gli attivisti per i diritti umani hanno criticato la Commissione statale per l’eliminazione della corruzione (KPK) dell’Indonesia per aver presumibilmente concesso un trattamento di favore a un ex ministro del governo accusato in un caso di corruzione multimilionario riguardante il pellegrinaggio dell’Hajj in Arabia Saudita. L'ex ministro degli Affari religiosi Yaqut Cholil Qoumas era stato arrestato, poi posto agli arresti domiciliari, che fanno temere un indebolimento dell'applicazione della legge.

RUSSIA - UCRAINA

Sul porto di Primorsk nella regione di Leningrado, nella Russia nord-occidentale, è stato effettuato il più massiccio attacco ucraino dall’inizio della guerra, con oltre 60 droni, che hanno colpito un deposito di carburante provocando un enorme incendio, come ha confermato il governatore Aleksandr Drozdenko, senza provocare vittime, ma costringendo all’evacuazione dell’intero personale dell’intera struttura, una delle principali del Paese.

ARMENIA - TURCHIA

Il ministro degli esteri dell’Armenia, Ararat Mirzoyan, ha dichiarato che si stanno valutando le possibilità di ripristinare il collegamento con la Turchia con il ripristino della linea ferroviaria e automobilistica Gyumri-Kars, con un “dialogo abbastanza dinamico, positivo e di grandi prospettive”, che riguarda non solo le infrastrutture, ma anche l’ambito della cultura, valutando i meccanismi per restaurare luoghi e obiettivi storici turco-armeni.