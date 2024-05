New Delhi (AsiaNews/Agenzie) - Ieri l’Iran ha liberato sette dei 25 membri dell’equipaggio della MSC Aries, una nave battente bandiera portoghese ma di proprietà israeliana, che era stata sequestrata vicino allo Stretto di Hormuz il 13 aprile.

La notizia è stata diffusa in serata dal ministero degli Esteri portoghese: cinque cittadini indiani, un filippino e un estone “sono stati rilasciati oggi” si legge nel comunicato. Una ragazza indiana era già stata liberata in precedenza.

L’ambasciata indiana in Iran ha confermato che i marinai indiani hanno lasciato l’Iran per fare ritorno a casa: “Esprimiamo apprezzamento verso le autorità iraniane per il loro stretto coordinamento con l'ambasciata e il consolato indiano a Bandar Abbas”, ha scritto su X (Twitter) il portavoce Randhir Jaiswal. Il Portogallo ha chiesto poi il “rilascio immediato” dei restanti 17 membri dell’equipaggio.

La portacontainer MSC Aries era stata sequestrata dalla Marina del corpo delle Guardie della rivoluzione islamica al largo di Dubai perché, secondo l’Iran, gli armatori della nave erano legati a Israele. “È certo che questa nave appartiene al regime sionista”, aveva dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri iraniano.

La cittadina indiana Ann Tessa Joseph era tornata in Kerala già il 18 aprile. “Abbiamo chiesto l'accesso consolare per queste 16 persone e l’abbiamo ricevuto e i nostri funzionari li hanno incontrati”, aveva commentato Jaiswal alla fine del mese scorso parlando dei marinai in ostaggio. “La loro salute è buona e non ci sono problemi di alcun genere sulla nave. Per quanto riguarda il loro ritorno, ci sono alcuni aspetti tecnici e obblighi contrattuali. Una volta completati, si deciderà il loro ritorno”, aveva detto il diplomatico. I ministeri degli esteri portoghese e iraniano, invece, aveva avuto contatti telefonici 10 giorni fa.