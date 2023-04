Le notizie del giorno: aerei cinesi oltre la linea mediana sullo stretto di Taiwan. Nonostante la condanna della Chiesa filippina ancora persone inchiodate a una croce a Pampanga nel Venerdì Santo. Diciannovese giapponesi arrestati in Cambogia per organizzazione che realizzava truffe telefoniche. Accordo di cooperazione nucleare tra Russia e Vietnam.

ISRAELE-PALESTINA

Un turista italiano - Alessandro Parini, 35 anni, di Roma - è stata ucciso e altre sette persone sono rimaste ferite in un attacco terroristico condotto da un palestinese sul lungomare di Tel Aviv. L'attacco è giunto dopo che nella mattinata di ieri nel nord della Valle del Giordano due sorelle residenti in un insediamento erano rimaste uccise dopo che la loro auto era stata colpita da colpi d’arma da fuoco, mentre la madre lotta tra la vita e la morte. Fatti che allungano la tragica scia di sangue di queste giornate che vede le celebrazioni della Pasqua cristiana, della festa ebraica di Pesach e del Ramadan islamico intrecciarsi con scontri, lanci di missili e raid dell’aviazione israeliana.

CINA-TAIWAN

Quarantadue jet da combattimento cinesi hanno brevemente attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, all’inizio delle esercitazioni militare annunciate da Pechino in risposta all'incontro della Presidente Tsai Ing-wen con lo speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Kevin McCarthy a Los Angeles.

FILIPPINE

Otto persone sono state inchiodate a una croce per rievocare le sofferenze di Gesù Cristo in una cruenta tradizione del Venerdì Santo che attira migliaia di devoti e turisti nelle Filippine nonostante sia stata rifiutata dalla Chiesa cattolica. Le crocifissioni nel villaggio agricolo di San Pedro Cutud, nella provincia di Pampanga a nord di Manila, sono riprese dopo una pausa di tre anni dovuta alla pandemia di coronavirus.

GIAPPONE-CAMBOGIA

Diciannove giapponesi sono stati arrestati in Cambogia per il presunto coinvolgimento in truffe telefoniche in Giappone, nell’ambito di un giro di vite delle autorità di Tokyo sui gruppi di criminalità organizzata che hanno sede al di fuori del Paese. La polizia ha indagato su un hotel nella provincia meridionale di Sihanoukville a gennaio, dopo che l'ambasciata giapponese in Cambogia era stata informata di un potenziale gruppo di truffatori che operava dalla struttura.

INDIA

Il primo ministro indiano Narendra Modi è in visita oggi nello Stato del Telangana per l’inaugurazione della linea ferroviaria ad alta velocità Secunderabad-Tirupati. Il treno collega Hyderabad, la capitale indiana della tecnologia informatica, al tempio di Venkateswara a Tirupati, un importante luogo di culto indù. Si tratta del secondo treno ad alta velocità inaugurato nel Telangana nel giro di tre mesi.

VIETNAM-RUSSIA

La compagnia russa Rosatom ha firmato un contratto con l’istituto di energia atomica del Vietnam, nella provincia vietnamita di Dongai. L’accordo verrà perfezionato a giugno, alla presenza del vice-premier russo Dmitrij Černisenko, dopo un concorso che verrà aperto nei prossimi giorni nel settore della scienza e tecnologia nucleare, affidato ai russi.

RUSSIA

La regione russa di Khabarovsk nell’Estremo oriente, dove da tre anni i cittadini chiedono la liberazione dell’ex-governatore Sergej Furgal, è stata riconosciuta la “più contestatrice” di tutto il Paese. Le strutture del Roskomnadzor, l’istituto della censura, hanno messo in evidenza gli oltre 800 arresti per manifestazioni di protesta solo nell’ultimo anno.