Le notizie di oggi: l'Australia andrà a elezioni anticipate il 3 maggio. Sostenitori di Duterte in piazza nelle Filippine nel giorno in cui l'ex-presidente compie 80 anni in carcere all'Aja. La Cina amplia il mercato interno dei crediti di carbonio per ridurre le emissioni. Gli astronomi: impossibile vedere dall'Arabia Saudita la luna crescente che annuncerà per domenica la fine del Ramadan.

MYANMAR-THAILANDIA

Un terremoto di magnitudo 7,7 ha scosso oggi intorno alle 13 ora locale il Myanmar centrale e la Thailandia. L’epicentro è stato localizzato a circa 17 km dalla città birmana di Mandalay, che conta 1,2 milioni di abitanti. La scossa è stata avvertita in maniera molto forte anche a Bangkok, dove un grattacielo in costruzione è crollato, e in alcune regioni della Cina. Non sono ancora chiare le proporzioni dei danni e delle eventuali vittime.

AUSTRALIA

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha indetto le elezioni nazionali per il 3 maggio, dando il via a una campagna elettorale di cinque settimane che si preannuncia dominata dall’aumento del costo della vita. Il partito laburista di Albanese ha ottenuto la maggioranza alle ultime elezioni federali del 2022, ma i sondaggi più recenti lo danno testa a testa con la coalizione liberal-nazionale di opposizione.

FILIPPINE

I sostenitori di Rodrigo Duterte stanno organizzando manifestazioni oggi in diverse città delle Filippine, in concomitanza con l'80° compleanno dell'ex presidente, detenuto all'Aia. I manifestanti chiedono la libertà per Duterte, arrestato l'11 marzo per le accuse di crimini contro l'umanità presso la Corte penale internazionale dopo essere stato scaricato dall’attuale presidente Ferdinand Marcos Jr.

CINA

La Cina sta ampliando il suo mercato nazionale dei crediti di carbonio per includere 1500 aziende dei settori dell'acciaio, del cemento e della fusione dell'alluminio. La mossa alzerà dal 40% a oltre il 60% la copertura delle emissioni totali di anidride carbonica della Cina. Secondo il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente, queste industrie rilasciano circa 3 miliardi di tonnellate di Co2 all'anno rendendo la loro inclusione un passo fondamentale per il raggiungimento del picco di carbonio del 2030 e degli obiettivi di neutralità del carbonio del 2060.

MEDIO ORIENTE

Secondo gli astronomi, la luna crescente il cui avvistamento annuncia ogni anno la festa islamica di Eid al-Fitr – il giorno che conclude il mese sacro del Ramadan - quest’anno non sarà visibile dalla maggior parte del mondo, compreso il Medio Oriente, sabato 29 marzo, quando ci si aspetta che molti la cerchino. Alcuni Paesi musulmani si affidano agli osservatori locali per individuare la nuova mezzaluna, mentre molti lasciano che sia l'Arabia Saudita a chiamarla, cosa che ci si attende che Riad faccia nelle prossime ore dichiarando l'Eid per domenica. Per anni, il regno - che ospita i siti più sacri dell'Islam - è stato accusato dai critici di “falsificare” gli avvistamenti della luna, segnalandoli in giorni in cui scienziati e astronomi insistono sull'impossibilità di vederla. Le autorità saudite non hanno mai risposto a queste critiche.

RUSSIA

Il veterano ceceno della guerra in Ucraina Nursultan Mussagaleev, accusato di essere uno dei principali responsabili del massacro di civili ucraini a Buča e riconosciuto come “Eroe di Russia”, è stato nominato presidente della provincia di Novosergiev nella regione di Orenburg, lodando le sue “capacità di prendere decisioni efficaci nelle situazioni difficili”.

ARMENIA

Il parlamento di Erevan ha approvato la legge sull’ingresso dell’Armenia nell’Unione Europea, con 64 voti favorevoli e solo 7 contrari, nella versione definitiva che afferma che il Paese “anela allo sviluppo delle istituzioni democratiche, alla crescita del benessere della società, al rafforzamento della sicurezza dello Stato e alla sovranità della legge”.