Le notizie di oggi: il sistema carcerario in Israele è al collasso, oltre 3mila detenuti in più solo da ottobre. Le truppe internazionali nel lato sud del confine fra le due Coree torneranno ad armarsi in risposta al crescente attivismo militare del Nord. In Pakistan l’intelligenza artificiale usata per creare un comizio dell’ex premier Imran Khan, oggi in carcere. La guerra civile in Myanmar ha causato oltre 2,6 milioni di nuovi sfollati interni.

CINA

I soccorritori hanno ingaggiato una lotta contro il tempo, e contro il gelo con temperature di meno 13 gradi, nel tentativo di recuperare superstiti sotto le macerie delle case crollate a causa di un devastante terremoto di magnitudo 6,2 che ha colpito la provincia del Guansu. Le vittime sinora accertate sono 105, oltre 250 i feriti ma il bilancio è destinato ad aumentare. Altre 13 vittime nella vicina provincia di Qinghai, 182 i feriti. Sono più di 5mila le case danneggiate.

ISRAELE - PALESTINA

Il sistema carcerario israeliano scoppia, come denunciato dai vertici dell’Israel Prison Service (Ips) al Parlamento. Un aumento legato ad arresti in massa dall’inizio della guerra con Hamas, a Gaza, e per i numerosi raid in Cisgiordania. La scorsa settimana il numero di prigionieri ammontava a circa 19.372, 3mila in più da ottobre, a fronte di una capacità complessiva di 14.500 prevista dalla legge.

COREA

Le truppe internazionali di stanza sul lato sudcoreano del villaggio di Panmunjom, al confine con la Corea del Nord, torneranno ad armarsi come riferito oggi dallo United Nations Command (Unc) a guida statunitense. La forza multinazionale che sovrintende gli affari nella zona demilitarizzata (Dmz) ha operato a lungo senza armi, ma il crescente attivismo militare di Pyongyang oltre-confine ha determinato un cambio di rotta.

PAKISTAN

L’intelligenza artificiale è stata usata per la prima volta per “diffondere” un discorso dell’ex premier Imran Khan, oggi in carcere, ai sostenitori. Una scelta che potrebbe aiutare il partito a vincere le prossime elezioni. Durante un evento virtuale sui social è stata replicata la figura dell’ex campione di cricket, che ha scritto dalla cella il testo, con oltre un milione di spettatori collegati.

MYANMAR

La guerra civile in Myanmar ha causato oltre 2,6 milioni di nuovi sfollati interni, fra i quali ve ne sono 660mila che sono fuggiti di recente dalle loro case per l’intensificazione dei combattimenti, come riferisce lo Unocha. Scontri armati, attacchi aerei, mine antiuomo, arresti arbitrari e blocchi stradali hanno inoltre causato un’impennata delle vittime civili.

YEMEN - GOLFO

I crescenti attacchi delle milizie Houthi, legate a Teheran, ridisegnano le mappe del commercio marittimo internazionale, in particolare nell’area del Golfo e nel mar Rosso. Le principali compagnie di trasporto merci ripiegano su Capo di Buona Speranza per evitare il canale di Suez, con costi e ritardi che potrebbero aumentare nelle prossime settimane. Circa il 15% del traffico marittimo mondiale transita nel Canale di Suez, rotta marittima più breve tra Europa e Asia.

RUSSIA

Un gruppo di abitanti della regione di Irkutsk in Siberia ha inviato un appello con un video al presidente Vladimir Putin, per lamentarsi delle frequenti interruzioni di riscaldamento ed energia elettrica. In un periodo dove la temperatura scende sotto i 30 gradi sotto zero e nelle case rimane vicina allo zero, i cittadini si chiedono “perché ci congeliamo noi, e non l’Europa?”.

TURKMENISTAN

Nelle scuole di Ašgabat è iniziata la selezione dei “bambini più belli” per i festeggiamenti dell’anno nuovo. Sono 4-5 per ogni classe delle elementari, con proteste da parte di molti genitori che temono traumi psicologici per i figli e il timore di spese obbligatorie aggiuntive per agghindare i vincitori, schierati sotto il grande albero nella piazza centrale per danzare e fare da corona al presidente.