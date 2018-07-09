di Sumon Corraya

Una scossa di magnitudo 5,7 ha colpito questa mattina l'area della capitale del Bangladesh. Le vittime colpite dal crollo di parti di edifici mentre camminavano per strada. Panico e feriti anche nelle fabbriche del'industria tessile e nei locali delle università. Conferenza episcopale: nessun danno alle chiese. L'allarme degli esperti: "Il Paese è in zona sismica, i codici di sicurezza edilizi vanno fatti rispettare".

Dhaka (AsiaNews) - Un forte terremoto ha colpito il Bangladesh questa mattina, causando panico in tutto il Paese e lasciando almeno quattro morti e molti feriti. La scossa, di magnitudo 5,7 sulla scala Richter, è stata avvertita alle 10,38 a Dhaka e in altri distretti. Secondo lo United States Geological Survey, l’epicentro è stato localizzato vicino a Madhavadi, nel distretto di Narsingdi, a circa 14 chilometri dalla capitale.

Le autorità hanno confermato che tre pedoni sono stati uccisi nell’area di Bangshal a Dhaka, quando il parapetto di un edificio di cinque piani è crollato in KP Ghosh Street. “Stavano camminando per strada quando i mattoni sono caduti sulle loro teste”, ha dichiarato l’agente Ashish Kumar della stazione di polizia di Bangshal. I corpi delle vittime sono stati portati al Sir Salimullah Medical College Hospital. Una era un bambino, un’altra uno studente di medicina di nome Rafiul, mentre la terza persona non è stata ancora identificata.

A Rupganj, Narayanganj, una bambina di un anno di nome Fatema è morta dopo il crollo di un muro lungo la strada durante il terremoto. Sua madre, Kulsum Begum, e un vicino sono rimasti feriti e ricoverati in un ospedale locale. Testimoni hanno detto che le due donne stavano andando verso Bhulta Gausia quando il muro è crollato.

Il terremoto ha provocato il caos in fabbriche e università. Almeno 200 lavoratori del settore tessile sono rimasti feriti nell’area BSCIC di Tongi quando il panico ha scatenato una fuga precipitosa alla Fashion Pulse Limited. I lavoratori hanno tentato di scappare, ma il cancello di emergenza era chiuso, provocando cadute e fratture. I feriti sono stati portati negli ospedali vicini, tra cui lo Shaheed Ahsan Ullah Master General Hospital.

Anche nell’Università di Dhaka vi sono state persone colpite. Quattro studenti dei dormitori Muhsin Hall, Kabi Jasim Uddin Hall e Muktijoddha Ziaur Rahman Hall sono rimasti feriti dopo essersi lanciati dalle finestre per la paura. Uno è in condizioni critiche al Dhaka Medical College Hospital. Diversi edifici del campus hanno sviluppato crepe e calcinacci sono caduti dai soffitti, anche se non sono stati segnalati danni strutturali gravi.

In altre zone della capitale, mattoni e intonaco si sono staccati da edifici vecchi. A Kasai Tuli, un palazzo di otto piani è crollato parzialmente, spingendo le squadre dei vigili del fuoco di Sadarghat e Siddiqbazar a intervenire. Un altro edificio a Swamibag si è inclinato pericolosamente contro una struttura vicina. A Khilgaon, un uomo è rimasto ferito quando mattoni sono caduti da un cantiere. Un incendio è scoppiato nel Block-F di Baridhara poco dopo il terremoto, anche se non è chiaro se sia collegato alla scossa.

P. Tushar James Gomes, segretario generale aggiunto della Conferenza episcopale del Bangladesh, ha dichiarato ad AsiaNews che le comunità cristiane non hanno subito danni. “I nostri edifici seguono i codici di sicurezza e non abbiamo ricevuto segnalazioni”, ha affermato.

Gli esperti avvertono che la scossa di oggi è un campanello d’allarme. “Il Bangladesh si trova in una zona sismica. Se un terremoto di magnitudo 6 dovesse colpire, la distruzione sarebbe inevitabile”, ha dichiarato Mehedi Ahmed Ansari, professore di ingegneria civile al BUET. Ha esortato le autorità a far rispettare i codici edilizi e a prepararsi a future calamità.

La scossa, descritta come una delle più forti degli ultimi anni, è durata solo pochi secondi ma ha provocato grande paura. Migliaia di persone sono corse fuori da case e uffici, affollando le strade per timore di nuove repliche. I servizi di emergenza rimangono in massima allerta mentre continuano le valutazioni.