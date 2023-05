Le altre notizie del giorno: Marcos Jr. annuncia disponibilità di Pechino a negoziare su aree di pesca nel Mar Cinese Meridionale. Fuga di gas uccide 11 persone nello Stato indiano del Punjab. Erdogan rivendica uccisione del capo dello Stato islamico in Siria in operazione intelligence turca. Parlamento israeliano vota appoggio a separazione dall'Iran della regione di Tebriz, a maggioranza azera.

THAILANDIA

A due settimane dalle elezioni in Thailandia la candidata in testa ai sondaggi, Paetongtarn Shinawatra, ha dato alla luce oggi un bambino. Paetongtarn, 36 anni, ha annunciato la nascita sui suoi account social ufficiali con una foto del neonato: "Ciao, mi chiamo Prutthasin Sooksawas, soprannome Thasin", si legge nel post. Nelle elezioni del 14 maggio Paetongtarn mira a riportare al potere il movimento populista guidato dal padre Thaksin e dalla zia Yingluck prima che i colpi di stato li estromettessero.

FILIPPINE-CINA

Parlando ai giornalisti in partenza per Washington il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr ha dichiarato che la Cina ha accettato di discutere con Manila dei diritti di pesca nel Mar Cinese Meridionale. Ha aggiunto di aver chiesto alla Guardia Costiera filippina e al Dipartimento degli Affari Esteri di stilare una mappa delle zone di pesca da presentare a Pechino. Le Filippine - ha commentato – non vogliono diventare un “punto di raccolta” per un’azione militare.

INDIA

Undici persone sono morte ieri mattina a causa di una fuga di gas nella zona di Giaspura a Ludhiana, nello Stato indiano del Punjab, mentre quattro persone sono state ricoverate in ospedale. I sensori di qualità dell'aria hanno rilevato alti livelli di acido solfidrico. L'area di Giaspur, a Ludhiana, ospita diverse fabbriche in una zona densamente popolata. Le indagini sulle cause sono ancora in corso, ma si sospetta che il gas velenoso possa essersi sprigionato da un tombino parzialmente aperto nella località e che si sia diffuso nei negozi e nelle case vicine.



COREA DEL SUD

In Corea del Sud nel giorno del 1° maggio un funzionario di un sindacato dei lavoratori edili ha tentato di autoimmolarsi davanti a un tribunale della città costiera orientale di Gangneung, poche ore prima di partecipare a un'udienza di custodia cautelare con l'accusa di ostacolo alle attività commerciali. L'uomo, 50 anni, ha riportato gravi ustioni. La procura locale aveva richiesto un mandato d'arresto per lui e altri due funzionari del sindacato con l'accusa di aver forzato l'assunzione di membri del sindacato tra il maggio 2022 e il febbraio di quest'anno.



TURCHIA-SIRIA

I servizi di sicurezza turchi avrebbero ucciso sabato il "sospetto leader" del gruppo dello Stato Islamico in Siria, Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi. Ad annunciarlo è statoo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un'intervista con l'emittente statale TRT Turk. Fonti locali e di sicurezza siriane hanno dichiarato che il raid sarebbe avvenuto nella città di Jandaris, nel nord della Siria, controllata da gruppi di ribelli sostenuti dalla Turchia e tra le più colpite dal terremoto del 6 febbraio.



ISRAELE-AZERBAIGIAN-IRAN

I deputati della Knesset, il parlamento israeliano, hanno approvato una mozione di appoggio alla separazione dall’Iran dell’Azerbaigian meridionale, una regione nord-occidentale con una maggioranza di popolazione azera e capitale Tebriz. Da anni in queste aree - rivendicate da Baku come “parte del nostro popolo” - è diffusa la protesta contro le guide supreme di Teheran.

RUSSIA

Secondo i dati del Laboratorio di sociologia pubblica, nell’ultimo anno in Russia è enormemente cresciuto il numero delle richieste di assistenza per la depressione. Sono soprattutto le mogli dei soldati a provare sempre più spesso ansia, apatia e paure varie. Il tutto si accompagna a una continua crescita delle violenze domestiche e su strada.