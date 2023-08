Le notizie del giorno: il colosso immobiliare cinese Evergrande chiede in tribunale Usa scudo contro la bancarotta. Istituite otto nuove città nelle aree a maggioranza musulmana di Mindanao. Nel Manipur anche le frane bloccano gli aiuti alla popolazione sfollata. Record di divorzi in Arabia Saudita: 350mila in un anno.

THAILANDIA

L'ex partito del primo ministro uscente Prayut Chan-o-cha (ritiratosi dalla politica) ha dichiarato che si unirà alla coalizione guidata dal Pheu Thai e “concluderà i dettagli" prima del nuovo voto in parlamento per il primo ministro, previsto per il 22 agosto. I 36 seggi dello United Thai Nation – insieme ai 40 del Palang Pracharath, l’altro partito sostenuto dai militari - potrebbero rivelarsi decisivi per permettere al candidato del Pheu Thai, il miliardario Srettha Thavisin, di raccogliere la fiducia negata per ben due volte a Pita Limjaroenrat, il leader del partito Move Forward vincitore delle elezioni in Thailandia. Come unica condizione per l’alleanza con gli ex nemici storici del Pheu Thai (il partito della famiglia Shinavatra) le forze vicine ai militari avrebbero chiesto che non venga toccata la sezione 112 del Codice penale, quella sul contestatissimo reato di lesa maestà, utilizzato in questi anni per reprimere il dissenso.

CINA

Il colosso cinese Evergrande ha presentato a un tribunale di New York istanza di protezione dalla bancarotta negli Stati Uniti, in seguito all'aggravarsi della crisi immobiliare in Cina. La richiesta consentirà alla società, nella bufera dal 2021 per il suo pesante indebitamento, di proteggere i propri beni negli Stati Uniti mentre lavora a un accordo multimiliardario con i creditori. La mossa arriva mentre i problemi del mercato immobiliare cinese aumentano le preoccupazioni per la seconda economia mondiale.

FILIPPINE

Sull’isola filippina di Mindanao il Parlamento del Bangsamoro ha approvato la creazione di otto nuove città, che nasceranno da un insieme di oltre 60 villaggi all'interno della provincia di Cotabato. L’istituzione delle nuove città è stata salutata dai politici locali come una "pietra miliare storica" per la regione a maggioranza musulmana a lungo insanguinata dalla guerra tra le milizie indipendentiste e l’esercito filippino.

INDIA

Le frane in India hanno bloccato centinaia di camion che trasportavano carburante e beni di prima necessità nello stato di Manipur, da mesi ormai sconvolto dalle violenze. Rocce e fango hanno inghiottito parte di un'autostrada vicino a Imphal, la capitale del Manipur, bloccando 400 camion. Le forti piogge negli ultimi giorni hanno causato devastazioni in ampie zone del nord dell’India uccidendo almeno 84 persone.

ARABIA SAUDITA

Più di 350.000 matrimoni si sono conclusi con un divorzio lo scorso anno, secondo il Rapporto sulle donne saudite per il 2022, pubblicato dall'Autorità generale di statistica del regno wahhabita. Si tratta di un'enorme impennata delle separazioni: il numero totale di divorzi registrati nel 2020 era stato di 57.595. Nello stesso anno il numero totale di matrimoni in Arabia Saudita aveva raggiunto quota 150.117.

RUSSIA

A un mese dalla prima del film hollywoodiano “Barbie”, prodotto dalla Warner Bros Discovery uscita dalla Russia nel 2022, si diffondono nelle sale cinematografiche russe le copie pirata del film, che sta ottenendo un enorme successo. I padroni delle sale di proiezione non hanno più timori nel moltiplicarle vista l’assenza di reazioni da parte delle autorità.

ESTONIA-LETTONIA-LITUANIA

La relazione annuale dell’Istituto internazionale di ricerche sui problemi della pace di Stoccolma (Sipri) ha messo in evidenza la grande corsa al riarmo dei Paesi del Baltico in seguito alle sempre più ricorrenti minacce russe, soprattutto dopo lo stanziamento della compagnia Wagner in Bielorussia. La Lituania ha raggiunto 1,8 miliardi di euro per gli stanziamenti, l’Estonia 1 miliardo e la Lettonia 970 milioni.