THAILANDIA

Il premier Prayuth Chan-ocha è uscito oggi indenne da un nuovo voto parlamentare per sfiduciarlo: la quarta mozione di questo tipo presentata contro di lui da quando è in carica. L’opposizione accusa l’ex generale golpista di mala gestione dell’economia e corruzione. Elezioni generali sono previste entro 11 mesi.

CINA

Il pesce spatola cinese e lo storione dello Yangtze si sono estinti. Lo ha dichiarato ieri Iucn, organizzazione internazionale per la conservazione delle specie animali. I due pesci giganti erano molto diffusi nel bacino del grande fiume cinese. Traffico marittimo, pesca intensiva e inquinamento hanno segnato la loro scomparsa.

COREA DEL SUD

I lavoratori del grande cantiere navale della Daewo sull’isola di Geoje hanno messo fine a uno sciopero che durava dal 2 giugno. Sindacati e azienda hanno trovato un accordo su diversi punti del contenzioso. I dipendenti hanno ottenuto soprattutto un aumento di salario del 4,5% rispetto a quello del 30 richiesto.

IRAN

Teheran sta accelerando sul proprio programma nucleare. Lo ha detto Rafael Grossi, capo della Agenzia internazionale per l’energia atomica. Grossi sottolinea che l’organismo da lui diretto ha al momento un quadro un molto limitato dell’attività atomica iraniana. La situazione rende sempre più complicato il rinnovo dell’accordo internazionale del 2015.

INDIA

Le autorità per i reati economici hanno arrestato oggi Partha Chatterjee, un ministro del governo del Bengala occidentale e leader del partito Trinamool Congress. L’accusa nei suoi confronti è di aver riciclato denaro nell’ambito di uno scandalo sul reclutamento del personale scolastico nello Stato guidato dalla popolare Mamata Banerjee.

RUSSIA

Il presidente russo Putin ha incaricato il governo di preparare entro il 15 settembre un pacchetto di misure indirizzate all’aumento della natalità in Russia e per il sostegno alle famiglie numerose. Sono compresi anche aiuti nell’ambito della salute, dell’istruzione, delle garanzie abitative e dell’aumento degli stipendi.

ARMENIA

Erevan ha intenzione di comprare dall’India droni militari e altre armi. Una delegazione armena è diretta a Delhi per trattare l’acquisto. Non si hanno informazioni nulla sulle quantità richieste e sui prezzi. L’Armenia è in guerra da anni con l’Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh.