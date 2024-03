Le notizie di oggi: nuovi morti in Israele e in Libano nel fronte di guerra con Hezbollah. La nave di Singapore che ha causato il disastro di Baltimora aveva passato due revisioni l'anno scorso. Mumbai supera Pechino per numero di miliardari. La moglie del dissidente russo Kara-Murza: scambi di prigionieri coi detenuti politici di Mosca per salvare loro la vita.

THAILANDIA

La Camera bassa della Thailandia ha approvato una legge che riconosce legalmente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Per diventare legge, il disegno di legge deve ancora essere approvato dal Senato e dalla promulgazione reale. Si prevede che ciò avvenga entro la fine del 2024, rendendo la Thailandia l'unico Paese del Sud-est asiatico a riconoscere le unioni tra persone dello stesso sesso.

LIBANO-ISRAELE

Nuovi duri combattimenti nelle ultime ore in Medio Oriente anche sul fronte nord tra Israele e il Libano. Un lavoratore israeliano è rimasto ucciso questa mattina a Kyriat Shmona dopo che una zona industriale è stata colpita dai razzi di Hezbollah in risposta a un raid israeliano che ieri aveva ucciso 7 persone ad al-Habbariyeh nel Sud del Libano. Ieri sera intanto in nuove manifestazioni a Tel Aviv in favore del cessate il fuoco sono stati fermati anche 4 parenti degli ostaggi rapiti da Hamas che bloccavano una strada trafficata.

SINGAPORE-STATI UNITI

La nave portacontainer Dali, battente bandiera di Singapore che - schiantatasi contro un pilastro – ha provocato il crollo del ponte di Baltimora, aveva superato due ispezioni portuali internazionali lo scorso anno. Lo ha dichiarato l'Autorità portuale marittima di Singapore. Le ispezioni erano state effettuate a giugno e a settembre 2023. L’equipaggio della nave - che era diretta a Colombo nello Sri Lanka - era formato da 22 marinai di nazionalità indiana, che hanno tempestivamente lanciato l’allarme.

INDIA

Secondo la Global Rich List 2024 pubblicata dall'Istituto di ricerca Hurun, Mumbai ha superato per la prima volta Pechino come capitale asiatica dei miliardari. Mumbai ha aggiunto 26 miliardari nel corso dell'anno salendo al terzo posto complessivo nel mondo. Il numero di miliardari in India ha raggiunto quota 271 con una ricchezza complessiva di 1.000 miliardi di dollari.

MONGOLIA

I procuratori federali di Brooklyn stanno cercando di confiscare due appartamenti di New York acquistati dall'ex primo ministro mongolo Sukhbaatar Batbold con fondi minerari rubati. In un'operazione contro il riciclaggio di denaro nel settore immobiliare di alto livello è emerso che Batbold e la sua famiglia hanno acquistato i due appartamenti di Midtown Manhattan per un totale di 14 milioni di dollari nel 2012 e nel 2015.

RUSSIA

La moglie dell’oppositore russo Vladimir Kara-Murza, Evgenija, ha rivolto un appello alle autorità di tutti i Paesi occidentali, in un incontro con i giornalisti a Ginevra, affinché si propongano a Mosca gli scambi di prigionieri allo scopo di liberare i detenuti politici in Russia, come il marito condannato a 25 anni di lager e molti altri. “È in gioco la vita delle persone”, ha commentato.

TURKMENISTAN

Il ministero degli interni del Turkmenistan ha ordinato in tutto il Paese di organizzare incontri con i dipendenti statali, gli insegnanti e gli studenti di tutte le scuole per discutere della “lotta al terrorismo”, e ha invitato a far tornare in patria tutti coloro che stanno svolgendo gli studi in Russia, in conseguenza della strage del 22 marzo, per “evitare qualunque coinvolgimento”.