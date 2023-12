Le notizie di oggi: l'Onu vota una risoluzione non vincolante per un cessate il fuoco a Gaza. Sarebbero centinaia i nepalesi arruolati nella guerra in Ucraina. Il Pakistan ha protestato con l'Afghanistan per l'ultimo attacco in cui sono morti decine di soldati. L'India ha chiesto agli Usa informazioni sui separatisti sikh. Il Giappone cerca di tenere a bada gli scoiattoli. Aumentano gli incidenti aerei in Russia.

THAILANDIA

Questa mattina un tribunale thailandese ha condannato a sei anni di carcere una deputata del progressista Move Forward Party, Rukchanok Srinork, di 29 anni. È accusata di lesa maestà e di aver violato il Computer Crimes Act, due misure utilizzate dal governo per limitare la libertà di parola e di opinione. Il partito Move Forward aveva ottenuto il maggior numero di seggi alle elezioni di maggio di quest’anno, ma le forze conservatrici gli hanno impedito di formare un governo.

GAZA – ISRAELE

L’Assemblea generale delle Nazioni unite ha votato a favore di una risoluzione per un “immediato cessate il fuoco umanitario”. Si tratta però di una risoluzione non vincolante. Israele ha continuato a bombardare Gaza, concentrandosi principalmente su Khan Younis nel sud. Ci sono stati scontri anche a Rafah, vicino al confine egiziano e a Jenin, in Cisgiordania, dove le Forze di difesa israeliane hanno compiuto un attacco con droni.

NEPAL

Dopo che la settimana scorsa sono morti sei cittadini nepalesi, arruolati come mercenari per combattere in Ucraina, il primo ministro nepalese ha rivelato che almeno 200 connazionali potrebbero essere stati arruolati da Mosca in cambio della promessa della cittadinanza russa. Si ritiene inoltre che anche un piccolo contingente di nepalesi presti servizio nell'esercito ucraino, ritrovandosi dalla parte opposta in una guerra lontana.

PAKISTAN

Il Pakistan ha protestato contro il governo talebano dell'Afghanistan per l'uccisione di 23 soldati in un attacco a una base militare, chiedendo un'azione contro i colpevoli. L’attacco, avvenuto ieri, è stato rivendicato dal Tahreek-e-Jihad Pakistan (TJP), un gruppo che secondo Islamabad è affiliato ai talebani pakistani o TTP, sostenuti da Kabul. Secondo gli esperti l’aumento della violenza è un problema in vista delle elezioni previste l’8 febbraio 2024.

INDIA

L’India ha chiesto agli Stati Uniti di condividere informazioni sui separatisti sikh che vivono in territorio americano. La richiesta è stata avanzata dalla National Investigation Agency (NIA), l'agenzia antiterrorismo indiana, in un incontro con il direttore del Federal Bureau of Investigation (FBI) Christopher Wray, ha riferito un funzionario indiano. Da tempo Delhi sta cercando di reprimere quelli che considera movimenti separatisti, attivi soprattutto in Canada e negli Stati Uniti.

GIAPPONE

Le autorità della città di Kamakura stanno portando avanti una campagna contro gli scoiattoli di Formosa, una specie non autoctona che sta danneggiando i santuari in legno della città e i raccolti della popolazione locale. Nonostante una legge del 2000 permetta catturare e uccidere gli scoiattoli, il loro numero è in aumento, al punto che il governo locale ha presentato una richiesta di budget supplementare per finanziare la campagna.

RUSSIA

Dall’inizio del 2023 in Russia si sono verificati oltre 180 incidenti aerei, tre volte di più dell’anno precedente, soprattutto per le cattive condizioni dei velivoli senza la manutenzione e l’assistenza dall’estero, e la situazione continua a peggiorare; a novembre ci sono stati 12 aerei in panne, dall’1 all’11 dicembre sono già 14 gli incidenti con aerei difettosi.