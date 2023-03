Anche un gruppo di agenti, come in passato privati cittadini, ha fatto irruzione in un istituto rivendicando il versamento dello stipendio. Dietro gli assalti il blocco dei conti correnti, la crisi economica e il crollo della valuta locale che ieri ha registrato un nuovo minimo storico. Dal 2019 ha perso quasi il 90% del valore.

Beirut (AsiaNews) - La crisi economica, il blocco dei conti correnti bancari e il deprezzamento progressivo della moneta locale, che ieri ha fatto registrare un nuovo record negativo, spingono un numero crescente di libanesi sulla soglia della povertà, e della disperazione. Da qui la decisione di assaltare gli istituti di credito, nel tentativo di recuperare parte del patrimonio. Casi sempre più frequenti nell’ultimo periodo, e che ieri hanno visto protagonisti anche alcuni agenti di polizia a Tiro, nel sud del Paese, che hanno assaltato una sede locale della Società generale della Banca del Libano rivendicando il pagamento dello stipendio.

Ieri si è consumata un’altra giornata di proteste, con la lira che ha toccato un nuovo minimo, alimentando ulteriore malcontento fra la popolazione. Secondo quanto riferisce la National News Agency, stavolta ai comuni cittadini si è unito anche un gruppo di agenti di polizia - anch’essi frustrati per il mancato versamento del salario mensile - che hanno assaltato gli sportelli della banca nel tentativo di recuperare il denaro.

Nell’ultimo anno il Paese dei cedri ha registrato una vera e propria escalation di rapine a mano armata e di assalti agli istituti di credito, con i cittadini ormai esasperati dal collasso economico e dalle restrizione all’accesso ai conti. Ad alimentare la crisi la corruzione diffusa, il controllo dei capitali, la svalutazione della moneta locale e il mancato pagamento della quota in dollari dei salari dei dipendenti pubblici.

Inoltre, dall’inizio della crisi nel 2019 la lira libanese ha perso quasi il 90% del proprio valore, spingendo cittadini esasperati ad assaltare e incendiare le banche e, queste ultime, a indire una serrata ai primi del mese interrotta solo la scorsa settimana. Nel mirino il capo della Banca centrale Riad Salameh, egli stesso accusato di corruzione e di appropriazione indebita di capitali per milioni, tanto da essere finito sotto inchiesta in Francia e Svizzera.

Una fonte giudiziaria, rilanciata da L’Orient Today, riferisce di una “apertura a breve di una inchiesta” a suo carico. Un tentativo di preservare i “diritti” dello Stato libanese verso i beni che sarebbero stati - almeno questa è l’accusa - sottratti indebitamente dall’alto funzionario, anche se al momento non si conoscono ulteriori particolari e gli inquirenti oppongono il segreto istruttorio.

Nei giorni scorsi il quotidiano elvetico SonntagsZeitung accusava Salameh di essersi intascato oltre 500 milioni di dollari, depositati in almeno 12 istituti bancari in Svizzera. Lo scorso anno era stato accusato di indebito guadagno, ma l’inchiesta non è mai sfociata in un interrogatorio mentre il sospettato ha sempre respinto al mittente le accuse.