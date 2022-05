Le altre notizie del giorno: schiantato un aereo con 22 passeggeri in Nepal; sempre più premi per il cinema sudcoreano; la madre del presidente turkmeno è “Tessitrice suprema dei tappeti del Turkmenistan”; l'Onu sostiene che i talebani ospitino ancora al-Qaeda; intervento al cuore per il patriarca maronita Bechara Rai.

CINA - PACIFICO

Si sono tenuti oggi i colloqui tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi (attualmente alle Fiji) e i diplomatici di dieci isole del Pacifico che hanno legami diplomatici con Pechino. Secondo alcune indiscrezioni la Cina vorrebbe proporre un ampio accordo per la sicurezza regionale. Gli analisti sostengono che dopo le tensioni sulle Isole Salomone è improbabile che la proposta venga subito accettata all’unanimità.

NEPAL

Si è schiantato ieri un aereo della compagnia nepalese Tara Air con a bordo 22 passeggeri. Non è noto se ci siano sopravvissuti. Il velivolo era partito dalla città di Pokhara ed era diretto a Jomsom, popolare meta turistica. Precedenti incidenti in Nepal si sono verificati a causa del meteo incerto o per le piste di atterraggio di difficile accesso.

COREA DEL SUD

Continua a crescere il cinema sudcoreano: sabato a Cannes Park Chan-wook è stato premiato come miglior regista per il film “Decision to Leave”, mentre Song Kang-ho, che aveva già recitato in Parasite, ha ottenuto il riconoscimento di migliore attore nel film “Broker”.

GIAPPONE

L’approvazione nei confronti del premier giapponese Fumio Kishida è salita al 66% secondo un sondaggio condotto da Nikkei nel fine settimana dopo i colloqui con il presidente americano Joe Biden. È la percentuale più alta da quando il premier è entrato in carica lo scorso ottobre. Se Kishida e il partito liberaldemocratico dovessero prevalere alle elezioni per la Camera alta di luglio il governo otterrebbe il via libera per attuare i propri programmi nei prossimi tre anni.

AFGHANISTAN

“Il rapporto tra i talebani e al-Qaeda resta stretto”. Lo afferma un documento pubblicato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e secondo cui in Afghanistan ci sarebbero ancora “tra i 180 e 400 combattenti affiliati ad al-Qaeda” provenienti da “Bangladesh, India, Myanmar e Pakistan”. Il governo talebano, che in passato aveva negato di ospitare gruppi terroristici sul proprio territorio, non ha ancora commentato.

LIBANO

Il patriarca maronita Bechara Rai ha subito un intervento al cuore ed è attualmente in convalescenza, ha fatto sapere l'ufficio stampa del patriarcato. L’operazione, necessaria per sostituire una valvola aortica, è stata eseguita con successo all'ospedale Hôtel Dieu de France.

RUSSIA

Il metropolita di Simferopoli Lazar (Švets) ha dichiarato che la diocesi di Crimea, rimasta legata alla metropolia di Kiev anche dopo l’annessione alla Russia, ha votato contro la risoluzione sinodale di distacco dal patriarcato di Mosca e la condanna di Kirill per l’appoggio alla guerra in Ucraina, e rimarrà “una eparchia autonoma all’interno della Chiesa russa”.

TURKMENISTAN

La madre del presidente turkmeno, Ogulgerek Berdymuhamedova, è stata insignita del titolo onorifico di “Tessitrice suprema dei tappeti del Turkmenistan”, con le motivazioni di “rafforzamento dell’indipendenza e della sovranità del Paese, sviluppo dell’arte nazionale di tessitura dei tappeti, delle loro decorazioni con ricami superbi e per il lavoro indefesso e appassionato di molti anni, ad alto livello professionale”.