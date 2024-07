Le notizie di oggi: il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol al vertice NATO per parlare della minaccia che rappresenta Pyongyang per l'Europa. Viktor Orban ha incontrato Xi Jinping in una "missione di pace". le Filippine rinforzano gli accordi sul riso con il Vietnam, di cui sono primo acquirente. Hareetz dice che l'Idf il 7 ottobre ha ordinato la direttiva "Hannibal".