Le notizie di oggi: a Johannesburg al via il vertice Brics targato Xi Jinping, con Putin da remoto. Le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso un 17enne palestinese. Filippine e Australia hanno condotto un’esercitazione militare congiunta nel mar Cinese meridionale in chiave anti-Pechino. Primo ministro pakistano in visita ai cristiani colpiti a Jaranwala; stimati danni a chiese e case per oltre 200mila euro. Le dogane cinesi bloccano l’importazione di mango da Taiwan, per Taipei è una scelta politica.

GIAPPONE

Tokyo ha annunciato il rilascio di oltre un milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla centrale atomica di Fukushima, teatro dell’incidente nucleare del marzo 2011, a partire dal prossimo 24 agosto. Un piano che il Sol Levante ritiene cruciale per disattivare l’impianto, ma che ha attirato forti critiche da molte nazioni dell’area, in particolare dalla Cina che teme l’impatto ambientale.

ASIA - SUD AFRICA

Si apre oggi, fino al 24 agosto, il vertice Brics (Brasile, Russia, India e Cina) a Johannesburg, in Sud Africa. Obiettivo del leader del gruppo, il presidente cinese Xi Jinping, gettare le basi per un nuovo G7 sotto la guida di Pechino. Presenti 44 capi di Stato e governo, oltre a segretario generale Onu Antonio Guterres. Il russo Vladimir Putin interverrà in video perché incriminato per reati di guerra in Ucraina.

ISRAELE - PALESTINA

Le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso un 17enne palestinese negli scontri originati dal raid compiuto nelle prime ore di oggi a Jenin, in Cisgiordania, teatro di gravi violenze. I militari hanno inoltre annunciato l’arresto di due palestinesi, sospettati dell’attacco in cui è morta una donna israeliana, colpita da proiettili mentre si trovava a bordo della sua auto. Ferito gravemente un uomo.

PAKISTAN

Il primo ministro ad interim del Pakistan Anwaarul Haq Kakar ha visitato Jaranwala, l'area di Faisalabad dove la folla ha distrutto decine chiese e case dei cirstiani per accuse di blasfemia, per esprimere solidarietà alla comunità. Secondo le stime dell'amministrazione distrettuale di Faisalabad, almeno 22 chiese saccheggiate dalla folla hanno subito danni per 29,1 milioni di rupie (quasi 90mila euro), mentre 91 case hanno subito devastazioni per 38,5 milioni di rupie (118mila euro).

AFGHANISTAN

Otto attiviste del Movimento di unità e solidarietà nazionale delle donne in Afghanistan sono state fermate e trattenute per diverse ore il 19 agosto scorso, con l’accusa di aver organizzato una protesta a Kabul. Gli agenti della sicurezza hanno usato violenza nell’eseguire i fermi. Le donne, riunite in casa per organizzare una manifestazione, sono state liberate in un secondo momento.

FILIPPINE - AUSTRALIA

Filippine e Australia hanno condotto un’esercitazione simulando un attacco aereo nel mar Cinese meridionale, “prima grande” operazione militare per il 2023 fra le due forze armate in un quadro di crescenti tensioni fra Manila e Pechino. Le esercitazioni di base a Rizal, nella provincia di Palawan, hanno coinvolto 175 truppe dell’esercito filippino (Afp) e due plotoni della difesa australiana (Adf).

CINA - TAIWAN

L’autorità doganale cinese ha sospeso le importazioni di mango da Taiwan per la presenza di parassiti nei frutti. La decisione è solo l’ultima di una lunga serie di provvedimenti che hanno preso di mira i prodotti agricoli provenienti dall’isola “ribelle” e che Taipei denuncia come “motivati politicamente”. In passato erano stati banditi vari prodotti agricoli e ittici, fra cui ananas e cernia.

RUSSIA

I russi hanno reclutato alla guerra, a sua insaputa, il regista Roman Polanski, clonando diverse scene del film del 2002 “Il pianista” di condanna dell’Olocausto. Il film di propaganda russo si intitola “Il testimone” e parla dei “terrori sanguinari del nazismo ucraino”. In un primo momento la pellicola si doveva chiamare “Il musicista”, titolo scartato in quanto soprannome di Evgenij Prigožin.