di Stefano Vecchia

Una recente sparatoria in un casinò ha acceso i riflettori sulle denunce su atteggiamenti irrispettosi, saccheggi o scontri con persone locali con futili motivi. Il problema è legato al turismo transfrontaliero nelle cità di confine con l'India dove migliaia di persone arrivano per visitare case da gioco, hotel e rivendite di alcolici spesso rientrando in patria prima di poter essere perseguiti.

Kathmandu (AsiaNews) - Il Nepal - Paese famoso per le sue montagne, la sua lunga storia e l’ospitalità della sua gente - ha nel turismo una fonte di reddito stimata all’8% della ricchezza prodotta, merito di un afflusso di 1,15 milioni di visitatori lo scorso anno.

Limitato nella sua espansione della conformazione naturale del Paese e dalle infrastrutture (soprattutto quelle stradali) ancora limitate, il settore turistico rappresenta un'importante fonte di reddito e opportunità di lavoro. Diversi fattori hanno contribuito al recupero dei visitatori dopo i crolli dovuti prima al disastroso terremoto di dieci anni fa e poi alla pandemia da Covid-19. Tra questi l’aumento delle proposte di viaggi d'avventura, l'espansione della classe media nei Paesi limitrofi, come Cina e India, e il miglioramento dei collegamenti.

Questo settore svolge anche un ruolo significativo nel presentare al mondo il Paese e le sue tradizioni. Tuttavia, la rapida crescita del settore comporta sfide che richiedono un'attenta considerazione. Uno dei problemi più importanti è la conservazione dell'ambiente, estremamente fragile e spesso colpito da catastrofi naturali che rendono inagibili o isolano intere aree. Esiste anche un problema sicurezza dei visitatori nelle loro esplorazioni o scalate e di equità nella distribuzione dei benefici derivanti dal turismo sul piano dello sviluppo condiviso.

L’affollamento di questi giorni nei vari campi che segnano l’ascesa alla cima dell’Everest segnala anche come, nonostante limitazioni e costi crescenti, il fascino delle montagne e delle valli himalayane resti la motivazione prima dell’afflusso dei visitatori. Altrove, il turismo fatica a decollare con l’eccezione di tutta la fascia meridionale, dove è quasi esclusivamente originario dell’India, Paese con cui il Nepal condivide 1.751 chilometri di confine. Una frontiera sostanzialmente aperta al libero afflusso di beni e persone dal grande vicino che sugli interessi, la vita e l’economia nepalesi esercita una ingombrante tutela.

Per decenni, cittadini indiani e nepalesi hanno attraversato il confine per visite a familiari, per lavoro e commercio. Negli ultimi anni, tuttavia, le città di confine in Nepal si sono sempre più trasformate in centri di turismo transfrontaliero, con centinaia (migliaia in diversi periodi) di cittadini indiani che arrivano quotidianamente per visitare casinò, hotel e spacci di alcolici.

Sebbene l'afflusso abbia beneficiato le attività commerciali locali e garantito maggiori entrate, la polizia ammette che ha anche portato a un aumento degli episodi criminali, con i sospettati che spesso rientrano in India subito dopo aver commesso i reati. Una recente sparatoria in un casinò è stata un segnale di allarme più incisivo di altri. I responsabili della sicurezza sminuiscono la gravità e i casi segnalati ma non possono ignorare le denunce che riguardano il disturbo della quiete pubblica o atteggiamenti irrispettosi se non aggressivi, ad esempio verso le donne, i casi di furto o saccheggio o scontri fisici con locali per futili motivi che sono sempre più frequenti nei piccoli centri frontalieri.

Una parte consistente dei problemi deriva dalla possibilità offerta agli indiani di acquistare alcolici, in particolare nel distretto di Kanchanpur che copre quasi 130 chilometri del confine. Tuttavia, un’altra tendenza di lungo corso ma finora sottaciuta riguarda il traffico di armi, narcotici ed esseri umani (giovani donne in particolare) che oggi - segnalano i responsabili delle comunità locali nepalesi - sta influenzando in modo crescente il settore turistico con la partecipazione di agguerrite bande criminali.