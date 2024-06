Le notizie del giorno: Putin e Kim firmeranno a Pyongyang un "partenariato strategico globale". Anche i partiti religiosi minacciano di lasciare il governo Netanyahu per una legge sulle modalità di scelta dei rabbini. Coprifuoco in Orissa dopo assalti dei fondamentalisti indù contro la macellazione delle mucche per l'Eid. La Germania vuole rimpatriare i richiedenti asilo afghani attraverso l'Uzbekistan. Giapponesi favorevoli a un app di incontri "ufficiale" del governo.