Le altre notizie di oggi: l'opposizione prevale nelle elezioni locali in Turchia. Prevista una crescita economica di tutti i Paesi asiatici in via di sviluppo esclusa la Cina. In India resterà in carcere per altri 15 giorni Arvind Kejriwal, chief minister di Delhi. In Corea del Sud scoperte una serie di telecamere nei seggi delle prossime elezioni.

CINA – MESSICO

I corpi di quattro cittadini cinesi (sette donne e un uomo) sono stati trovati su una spiaggia vicino la città di Playa Vicente, nello Stato messicano di Oaxaca, lungo la rotta utilizzata dai migranti per entrare negli Stati Uniti. Una persona è sopravvissuta al naufragio. L'anno scorso, al confine tra Stati Uniti e Messico, sono stati arrestati più di 37mila cittadini cinesi, una cifra 50 volte superiore a quella dell’anno precedente.

ASIA

Secondo un rapporto pubblicato oggi dalla Banca mondiale, tutti i Paesi in via di sviluppo dell’Asia-Pacifico, esclusa la Cina, cresceranno del 4,6% nel 2024, in leggero rialzo rispetto al 4,4% registrato nel 2023. I Paesi considerati in via di sviluppo nel continente asiatico sono Cina, Mongolia, Timor Est e i 10 membri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). Gli investimenti privati e i guadagni dal settore turistico restano inferiori rispetto ai livelli pre-pandemici, e potrebbero registrarsi squilibri per un eccesso di offerta di beni di consumo dalla Cina.

TURCHIA

Il Partito popolare repubblicano (CHP), principale partito di opposizione turco guidato da Ekrem Imamoglu, ha vinto le elezioni locali nelle città principali di Istanbul e Ankara, infliggendo per la prima volta in diversi anni una sconfitta al partito del presidente Recep Tayyip Erdogan. In totale, il CHP ha prevalso in 36 delle 81 province della Turchia, ha riferito l'agenzia statale Anadolu. Secondo gli analisti questo “risultato sorprendente” è anche conseguenza dello stato disastroso in cui verte l’economia turca.

COREA DEL SUD

Sono state ritrovate telecamere nascoste in circa 40 ambienti che saranno trasformati in seggi elettorali e luoghi per lo spoglio dei voti delle elezioni generali del 10 aprile. Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato un sospettato identificato come uno YouTuber di estrema destra che ha spesso sollevato dubbi sui risultati elettorali.

INDIA

Il chief minister di New Delhi, Arvind Kejriwal, tra i leader chiave dell’opposizione, resterà in custodia giudiziaria fino al 15 aprile. Secondo gli avvocati dell’agenzia nazionale anti-corruzione responsabile dell’arresto, Kejriwal è stato "non collaborativo" e ha dato "risposte evasive" in merito alle politiche sugli alcolici che aveva attuato nella capitale e per le quali è accusato di corruzione.

ARMENIA – AZERBAIGIAN

L’ultimo presidente dell’Artsakh, Samvel Šakhramanyan, ha rivolto un appello alla Francia in un’intervista a Le Figaro, affinché “faccia pressioni sull’Azerbaigian per liberare i prigionieri politici”, in quanto a Baku sono ancora detenuti diversi leader politici e militari della regione conquistata a settembre 2023, tra cui l’ex-presidente Araik Arutjunyan e alcuni ministri.

RUSSIA – UZBEKISTAN

L’ultimo presidente dell’Artsakh, Samvel Šakhramanyan, ha rivolto un appello alla Francia in un’intervista a Le Figaro, affinché “faccia pressioni sull’Azerbaigian per liberare i prigionieri politici”, in quanto a Baku sono ancora detenuti diversi leader politici e militari della regione conquistata a settembre 2023, tra cui l’ex-presidente Araik Arutjunyan e alcuni ministri.