Le notizie del giorno: al via in Malaysia il vertice dei ministri degli Esteri dell'ASEAN. La Cina sta cercando di gestire con le milizie etniche la fornitura di terre rare dal Myanmar. Alluvioni in Nepal: crollato un ponte di collegamento con la Cina. Continua a crescere il numero di condanne a morte eseguite in Arabia Saudita.

USA – ASIA

Il Giappone e la Corea del Sud sono i Paesi maggiormente presi di mira dalla decisione del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi reciproci del 25% se non verrà raggiunto un accordo entro il 1° agosto. I due Paesi, alleati degli Usa in Asia, registrano un disavanzo commerciale soprattutto nel settore automobilistico. Laos, Myanmar, Cambogia, Indonesia, Thailandia e Bangladesh, al contrario, dovranno contrattare tariffe tra il 30% e il 40%.

ASEAN

Inizia oggi in Malaysia il vertice dei ministri degli Esteri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Oltre alla questione dei dazi, verrà discusso l’ingresso di Timor Est nell’organizzazione (a cui la giunta militare del Myanmar si oppone a causa dei frequenti contatti con il governo di unità nazionale in esilio), ma anche la crescente minaccia di Pechino nel Mar cinese meridionale e la situazione in Medio Oriente.

MYANMAR

La Cina ha minacciato di sospendere l’acquisto di terre rare provenienti dalle miniere controllate dall’Esercito per l’indipendenza del Kachin (Kachin Independence Army, KIA) se la milizia etnica non rinuncerà alle pretese di conquistare del tutto la città di Bhamo. Da dicembre la milizia etnica e la giunta militare birmana si scontrano nella regione. Secondo fonti di Reuters, la richiesta da parte di Pechino era stata inizialmente avanzata a maggio.

INDONESIA

Il vulcano Lewotobo Laki Laki, sull’isola di Flores, ha eruttato ceneri e polveri per il secondo giorno di fila oggi, costringendo gli abitanti a indossare mascherine. Non si sono registrate vittime, ma da diverse settimane le autorità hanno emesso il massimo livello di emergenza. “Le persone che vivono nei pressi del vulcano hanno capito sempre di più come ridurre al minimo l'impatto dei rischi di catastrofe, dato che le eruzioni sono diventate più frequenti dalla fine del 2023”, ha affermato il portavoce dell’Agenzia nazionale per la prevenzione delle emergenze.

NEPAL

Forti piogge hanno colpito il Nepal, distruggendo un ponte di collegamento con la Cina sul fiume Bhotekoshi (120 km a nord della capitale Kathmandu) e uccidendo almeno una persona. Altri 17 individui risultano al momento dispersi, hanno comunicato le autorità. Si tratta sia di cittadini cinesi sia nepalesi. Un elicottero dell’esercito è stato utilizzato per recuperare le persone bloccate dall'alluvione.

ARABIA SAUDITA

Un nuovo rapporto di Amnesty denuncia l’allarmante aumento delle esecuzioni a morte in Arabia Saudita: tra gennaio e giugno di quest’anno sono state eseguite 180 condanne, perlopiù legate a reati di spaccio di stupefacenti. Tra i condannati anche diversi cittadini stranieri – denuncia l’organizzazione umanitaria - provenienti da Egitto, Etiopia, Giordania, Nigeria, Pakistan, Somalia e Siria.

RUSSIA

L’istituto federale russo di statistica Rosstat ha definitivamente cessato di pubblicare i dati sulla situazione demografica della Russia, come risulta dalla relazione di maggio sulle condizioni socio-economiche, da cui è stata eliminata la voce “Demografia”, con i numeri delle nascite e delle morti, matrimoni e divorzi, migrazioni e numero complessivo degli abitanti, che saranno disponibili solo agli specialisti sotto segreto.

ARMENIA

Gli avvocati dell’arcivescovo agli arresti a Erevan, Mikael Adžapakhyan, hanno dichiarato che il primo ministro Nikol Pašinyan “interferisce con le indagini preliminari” sull’accusa di tentativo di colpo di Stato, con i suoi post che indicano la necessità di perquisire “tutta la grande comunità di Vagaršapat”, il paese periferico di Ečmjadzin, sede del patriarcato.