Le notizie di oggi: India, militanti coinvolti nell'attentato di Pahalgam erano pakistani, del gruppo Lashkar-e-Taiba. La Thailandia ha chiuso i valichi di frontiera con la Cambogia. Stati Uniti: 5 milioni di dollari per informazioni su imprenditore afghano-americano, detenuto dai talebani dal 2022. Turista brasiliana è sparita durante un trekking su un vulcano in Indonesia.

IRAN - ISRAELE

Donald Trump ha annunciato che da questa mattina è in vigore un cessate il fuoco "completo e totale" tra Israele e Iran, dopo 12 giorni di ostilità. Trump ha chiesto a entrambi i Paesi di rispettarlo. Sia Israele sia Teheran sembravano inizialmente aver confermato, ma la tensione a metà mattinata è risalita dopo un lancio missilistico dall'Iran a cui Israele ha annunciato di voler rispondere. Dopo una notte di durisismi raid israeliani su Teheran, un missile iraniano aveva già ucciso almeno quattro persone in Israele colpendo un edificio residenziale nella città di Be’er Sheva. L'annuncio della tregua di 12 ore era stato diffuso ieri in serata, mentre continuavano le operazioni militari israeliane. Ieri l’Iran aveva attaccato le basi statunitensi in Qatar come ritorsione per l'attaco Usa ai siti nucleari, avvisando in anticipo.

INDIA - PAKISTAN

Gli investigatori indiani affermano che tutti e tre i militanti coinvolti nell’attacco mortale contro i turisti - avvenuto ad aprile nei pressi della città di Pahalgam, regione del Kashmir amministrata dall’India - erano cittadini pakistani appartenenti al gruppo militante Lashkar-e-Taiba (LeT), inserito nella lista nera delle Nazioni Unite. L'attacco che provocò 26 morti aveva spinto i due Paesi sull’orlo della guerra. Il Pakistan non ha commentato tali affermazioni; in precedenza aveva negato ogni coinvolgimento.

THAILANDIA - CAMBOGIA

L’esercito thailandese ha chiuso i valichi di frontiera con la Cambogia a quasi tutti i viaggiatori, inclusi turisti e commercianti, citando motivi di sicurezza, mentre le tensioni tra i due Paesi del Sud-est asiatico restano elevate a causa di una persistente disputa territoriale. Il deterioramento dei rapporti è stato innescato da brevi scontri armati in una zona di confine, durante i quali un soldato cambogiano era rimasto ucciso alla fine del mese scorso.

USA - AFGHANISTAN

Gli Stati Uniti hanno annunciato una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per informazioni su Mahmoud Habibi, imprenditore afghano-americano detenuto dai servizi segreti dei talebani dal 10 agosto 2022. Ex capo dell’aviazione civile sotto il governo afghano filo-occidentale ormai deposto, fu sequestrato insieme al suo autista e ad altri 29 dipendenti dell’azienda di telecomunicazioni di Kabul per cui lavorava, secondo il Dipartimento di Stato.

INDONESIA

I soccorritori in Indonesia stanno cercando una turista brasiliana che è caduta mentre faceva trekking nei pressi del cratere del Monte Rinjani, un vulcano attivo. I media brasiliani e la famiglia della donna l’hanno identificata come Juliana Marins, 26 anni: stava facendo escursioni con un gruppo quando è scomparsa intorno alle 06:30 ora locale di sabato. I tentativi di ricerca e soccorso finora non hanno avuto successo a causa del terreno impervio e del tempo nebbioso, secondo le autorità indonesiane.

ARMENIA - TURCHIA

La scorsa settimana il premier armeno Nikol Pašinyan ha effettuato una storica visita a Istanbul, su invito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la prima tra i leader dei due Paesi dopo la secolare polemica sul genocidio armeno. Anche se la Turchia si aspetta una definitiva pacificazione dell’Armenia con l’Azerbaigian, prima di ritenere del tutto normalizzate le relazioni.

RUSSIA - REGNO UNITO

Nei tre anni della guerra russa in Ucraina si è ridotto al minimo il numero degli studenti provenienti dalla Russia nelle università britanniche, dove sono soliti formarsi i figli delle élite economiche e commerciali russe. Il gruppo più numeroso di stranieri, mentre nell’ultimo anno i visti per studio sono stati concessi a 1.275 russi, la cifra più bassa degli ultimi 15 anni.