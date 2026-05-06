Le notizie di oggi: Hanoi annuncia un nuovo giro di vite contro pirateria online e merci contraffatte in risposta alle pressioni Usa. La Nobel per la pace iraniana (incarcerata) Narges Mohammadi lotta “tra la vita e la morte”. Crescita record per l’economia indonesiana, trainata dalla spesa pubblica. Il neo-premier nepalese respinge le critiche e giudica legittimo il bando ai sindacati studenteschi.

GOLFO - USA - CINA

Le diplomazie internazionali lavorano per un accordo di pace nel Golfo: in queste ore il presidente Usa Donald Trump (che ieri è tornato ad attaccare papa Leone XIV) avrebbe messo in pausa il piano “Project Freedom” per la navigazione nello Stretto di Hormuz in vista di un possibile accordo di pace con Teheran. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha aggiunto che l’operazione “Epic Fury” (nome della guerra all’Iran) è “conclusa” perché sono stati raggiunti “gli obiettivi”. Oggi, intanto, per la prima volta dall’inizio della guerra israelo-americana, il ministro iraniano degli Esteri Abbas Araqchi ha incontrato a Pechino l’omologo cinese Wang Yi sottolineando gli stretti legami fra i due Paesi alla vigilia del viaggio nella capitale cinese dell’inquilino della Casa Bianca. La visita del capo della diplomazia della Repubblica islamica, annunciata da Xinhua, giunge in una fase delicata di trattative per la fine di un conflitto che ha ha scatenato il più grave shock globale sul petrolio e minato la sicurezza energetica della Cina, principale importatore mondiale di greggio.

VIETNAM

Da domani Hanoi intende lanciare un nuovo giro di vite contro la pirateria online e le merci contraffatte, con l’obiettivo di aumentare i sequestri di almeno il 20% in risposta alla minaccia statunitense di nuovi dazi. L’attacco di Washington sarebbe legato ad un “fallimento persistente” dei vietnamiti nell’affrontare le violazioni alla proprietà intellettuale, in un quadro di surplus commerciale multimiliardario più grande anche di quello con la Cina.

IRAN

La Nobel per la pace iraniana incarcerata Narges Mohammadi sta lottando per la vita dopo essere stata ricoverata (ma sempre da reclusa) negli ultimi cinque giorni per un grave problema cardiaco. “Stiamo combattendo in modo che il suo cuore continui a battere” ha affermato in una conferenza stampa l’avvocato Chirinne Ardakani, aggiungendo che la donna è “tra la vita e la morte”.

INDONESIA

L’economia è cresciuta su base annua al ritmo più elevato dell’ultimo triennio a inizio 2026, trainata da un’impennata della spesa pubblica e delle celebrazioni natalizie. Secondo i dati ufficiali diffusi ieri il Pil è cresciuto del 5,61% nel primo trimestre rispetto al 2025, dato più forte rispetto alle previsioni del 5,30% stimato dagli analisti e del 5,39% del quarto trimestre del 2025. È stato il tasso più veloce dal terzo trimestre del 2022, supportato da un aumento del 21,8% della spesa pubblica con bonus vacanze per i dipendenti pubblici e il programma di pasti gratuiti per le scuole.

NEPAL

Il neoeletto premier Balendra Shah ha respinto ieri le critiche per la messa al bando dei sindacati studenteschi legati a partiti politici e il blocco del commercio, affermando che non viola i diritti dei cittadini. Su indicazione del governo, il presidente Ram Chandra Paudel ha emesso le controverse ordinanze accolte con più di un malumore fra la popolazione. I gruppi di studenti si sono opposti alla decisione e hanno chiesto all’esecutivo di ritirare il divieto.

GIAPPONE - FILIPPINE

Il ministro giapponese della Difesa annuncia il trasferimento anticipato del cacciatorpediniere di classe Abukuma e degli aerei TC-90 nelle Filippine, nel novero della più imponente revisione delle norme relative all’esportazione di materiali di difesa del Sol Levante degli ultimi decenni. In una conferenza stampa a Manila Shinjiro Koizumi ha confermato l’impegno con la controparte filippina a promuovere ulteriormente la collaborazione (militare), per un’alleanza - che comprende anche gli Stati Uniti - giudicata essenziale per contrastare le mire espansioniste della Cina.

RUSSIA

Secondo i dati statistici dell’istituto Rosstat dei primi mesi del 2026, anche nelle regioni del Caucaso settentrionale, tradizionalmente le più prolifiche di tutta la Federazione russa, si sta verificando un calo demografico significativo. In Cecenia da 2,67 a 2,56 bambini per ogni donna (-4%), in Inguscezia da 1,80 a 1,74 e in Daghestan da 1,82 a 1,76, oltre il 3% in meno, con un numero sempre minore di secondi figli, pur rimanendo in cima alle classifiche russe.

GEORGIA - ARMENIA

Il premier georgiano Iraklij Kobakhidze si è recato a Erevan al summit del Consiglio d’Europa, dove ha sottolineato l’importanza del “Corridoio di mezzo” di trasporto Transcaspico, in cui “il ruolo del Caucaso meridionale e soprattutto della Georgia è di valore insostituibile”. Egli ha poi chiesto a tutti gli europei di “essere pragmatici” e superare gli schematismi ideologici per promuovere insieme gli interessi economici, conducendo vari incontri bilaterali in proposito.