Le notizie del giorno: l'India nega concessioni commerciali agli Stati Uniti nella mediazione della tregua con il Pakistan. Cina e Cambogia iniziano oggi esercitazioni militari congiunte. Sempre più giovani cinesi vanno per un po' di tempo in "case di riposo" in campagna. Il primo ministro della Malaysia Anwar Ibrahim in Russia.

USA – SIRIA – GOLFO

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre si trovava in visita ufficiale in Arabia Saudita, ha annunciato che rimuoverà tutte le sanzioni alla Siria per dare “una possibilità di diventare grande” al Paese. Allo stesso tempo è stato firmato un accordo per la difesa con Riyadh da 142 miliardi di dollari come parte dell’impegno saudita di investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

INDIA – PAKISTAN – USA

Ieri il governo indiano ha contestato l'affermazione del presidente statunitense Donald Trump secondo cui il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra India e Pakistan sarebbe stato in parte dovuto alle possibili concessioni commerciali offerte dal presidente. “La questione del commercio non è stata sollevata in nessuna di queste discussioni”, ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri.

MALAYSIA – RUSSIA

Il primo ministro della Malaysia, Anwar Ibrahim, è arrivato oggi in Russia per una visita ufficiale di quattro giorni durante la quale incontrerà il presidente Vladimir Putin. Il giorno prima della sua partenza, il Consiglio dell’organizzazione internazionale per l’aviazione civile aveva stabilito che Mosca è da ritenere responsabile per l’abbattimento del volo MH17 mentre sorvolava la regione ucraina di Donetsk il 17 luglio 2014. L’areo era diretto a Kuala Lumpur e nell’incidente persero la vita quasi 300 persone.

CAMBOGIA – CINA

Pechino e Phnom Penh hanno iniziato oggi esercitazioni militari congiunte in cui sono presenti mezzi militari cinesi all'avanguardia, tra cui navi da guerra e cani da combattimento robotizzati. Circa 900 militari cinesi e più di 1.300 soldati cambogiani stanno prendendo parte alle esercitazioni che dureranno fino al 28 maggio, hanno affermato le Forze armate reali cambogiane in una nota.

CINA

Nella Cina rurale esistono “case di riposo per giovani” per permettere alle persone di prendersi una pausa dai ritmi stressanti del lavoro. Diventate virali sui social, queste strutture attraggono soprattutto giovani tra i 20 e i 30 anni – spesso chiamati “sdraiati” in Cina – per diverse settimane o mesi, offrendo spesso divertenti attività di gruppo. Si tratta di un fenomeno che si accompagna con l’alto tasso di disoccupazione nelle realtà urbane, che ha raggiunto il 15%.

GIAPPONE

I bambini in Giappone continuano a soffrire di problemi di salute mentale, secondo un recente rapporto dell’Unicef. Il tasso di suicidio tra i giovani è stato il quarto più alto tra i 43 Stati presi in esame dall’indagine. Per quanto riguarda la salute fisica, invece, il Giappone è in testa alla classifica. Secondo altri studi, il crescente isolamento sta portando un numero maggiore di giovani a compiere atti violenti.

ARMENIA – AZERBAIGIAN

Il garante per le questioni dell’eredità culturale dell’Armenia, Ovik Avanesov, ha denunciato il fatto che l’Azerbaigian ha distrutto il complesso memoriale armeno Majraberd di Askeran nel Nagorno Karabakh, come risulta dalle immagini satellitari, che era dedicato ai martiri del genocidio armeno, della seconda guerra mondiale e della “guerra di liberazione dell’Artsakh”.