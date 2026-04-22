IRAN - STATI UNITI

Il presidente Usa Trump ha dichiarato che sarà prorogata a tempo indeterminato la tregua con l'Iran su richiesta del Pakistan, per concedere più tempo ai negoziati, pur mantenendo il blocco navale statunitense sui porti del Paese. Trump ha scritto sui social media che avrebbe “prorogato il cessate il fuoco” fino a quando l'Iran non avesse presentato una “proposta unitaria” per porre fine al conflitto. La proroga è arrivata poche ore prima della scadenza prevista.

INDONESIA

Il Parlamento indonesiano ha approvato una legge a tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori domestiche, a oltre vent'anni dalla sua prima presentazione. Il Paese ne conta circa 4,2 milioni: il 90% sono donne. In precedenza non erano legalmente classificati come lavoratrici. Ora avranno diritto ad assicurazione sanitaria, riposo e pensione. Inoltre, alle agenzie non sarà più consentito applicare detrazioni salariali e sarà illegale assumere persone minori di 18 anni.

MYANMAR

Un’iniziativa chiamata “Proof of Life” è stata lanciata online - condivisa nelle bacheche social - per chiedere prove concrete che Aung San Suu Kyi, 80 anni, sia ancora viva e in buona salute. Attivisti e sostenitori invitano a mobilitarsi sui social e a sollecitare governi e istituzioni internazionali affinché esercitino pressioni sulla giunta militare del Myanmar, al potere dopo il colpo di Stato del 2021, per ottenere informazioni trasparenti sulla sua condizione durante la prigionia.

PAKISTAN - ARABIA SAUDITA

Secondo Reuters, il Pakistan ha sospeso un accordo da 1,5 miliardi di dollari per la fornitura di armi e aerei da combattimento al Sudan, dopo che l'Arabia Saudita ne ha chiesto la rescissione e ha dichiarato che non avrebbe finanziato l'acquisto. L'Arabia Saudita è uno degli alleati più stretti del Pakistan, fonte di prestiti e finanziamenti fondamentali per l'economia in difficoltà di Islamabad. Il loro rapporto si è rafforzato lo scorso anno con un patto di difesa reciproca.

HONG KONG

Secondo un documento giudiziario reso pubblico martedì, il governo di Hong Kong sta cercando di sequestrare oltre 127 milioni di HK$ (16,22 milioni di dollari) al magnate pro democrazia Jimmy Lai, ottantenne, in carcere dal 2020 e condannato nel febbraio scorso a una pena di 20 anni. L'atto emesso dall'Alta Corte elenca in dettaglio conti bancari, diversi immobili industriali di modesta entità e partecipazioni in società private collegate a Lai, che ha costruito la propria fortuna nel settore dell'abbigliamento prima di passare al mondo dei media.

RUSSIA - UCRAINA

I russi hanno tentato di eliminare con 4 missili reattivi Shahed il principale consigliere del ministero della difesa dell’Ucraina, Sergej “Flash” Beskrestnov, che ha poi postato su Facebook una sua foto dal letto d’ospedale con il segno della vittoria e un messaggio, “la mia casa non esiste più, questo mi fa arrabbiare, ma la cosa più importante è che sono vivo per miracolo. Ero pronto moralmente a questo sviluppo degli eventi, ma questo non mi fermerà”.

GEORGIA

La Georgia ha importato dalla Russia energia elettrica per 12,9 milioni di dollari nel primo quadrimestre di quest’anno, una somma record per gli ultimi 10 anni, secondo l’istituto nazionale di statistica di Tbilisi, 22 volte più del 2025, e ne ha comprata per una cifra analoga dalla Turchia, oltre ad altre consegne dall’Azerbaigian e dall’Armenia, superando per la prima volta i consumi energetici di prima del periodo della pandemia di coronavirus.