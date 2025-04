USA - CINA - ASIA

I mercati asiatici si stanno riprendendo dopo la retromarcia di Trump, ma i dazi USA del 125% sulla Cina entrano in vigore. La decisione del presidente degli Stati Uniti di sospendere per 90 giorni i pesanti dazi appena imposti a decine di Paesi ha portato sollievo ai mercati azionari globali, messi a dura prova. La svolta è giunta dopo l’episodio di maggiore volatilità dei mercati finanziari dai primi giorni della pandemia di COVID-19. Pechino ha annunciato una tariffa dell'84% sulle merci importate dagli USA.

COREA DEL SUD

Il leader del Partito Democratico di opposizione sudcoreana Lee Jae-myung, primo nei sondaggi d'opinione, ha dichiarato di essere in corsa per la presidenza, promettendo di correggere la disuguaglianza e stimolare la crescita economica. Le elezioni presidenziali si terranno il 3 giugno, dopo che l'impeachment dell'ex presidente Yoon Suk Yeol per la dichiarazione delle legge marziale di dicembre è stata confermata il 4 aprile.

HONG KONG

Un'assistente sociale e attivista per i diritti è stata condannata a tre anni e nove mesi di carcere per aver partecipato a una sommossa durante le proteste pro-democrazia del 2019 a Hong Kong. Jackie Chen era una delle assistenti sociali che cercarono di mediare tra la polizia e i manifestanti. Portava un megafono e invitava la polizia alla moderazione, chiedendo di non sparare proiettili non letali durante la protesta del 31 agosto 2019.

GAZA

Almeno 35 persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano contro un complesso residenziale nel quartiere di Shujayea, a Gaza City, secondo fonti mediche. Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che si prevede un aumento del bilancio delle vittime dell’attacco avvenuto ieri nel nord della Striscia, mentre le squadre della protezione civile e i residenti scavano freneticamente per cercare di trovare decine di dispersi intrappolati sotto le macerie.

INDIA

Il ministro dell'Industria indiano Piyush Goyal ha suscitato un grande dibattito criticando le start-up locali concentrate su app lifestyle, invitando invece a puntare su innovazioni tecnologiche avanzate come l'IA (facendo un velato riferimento alla Cina). Pur elogiando la crescita del settore e definendo l'India il terzo ecosistema di start-up al mondo, ha spronato imprenditori e investitori a essere più ambiziosi, evolversi e sostenere maggiormente l’innovazione per competere a livello globale.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Nella regione di confine di Tavuš tra Armenia e Azerbaigian si stanno svolgendo i lavori di sminamento del territorio, per procedere alla demarcazione e delimitazione delle frontiere, come comunica il ministero della difesa di Erevan e garantire le condizioni necessarie per arrivare alla firma dell’accordo di pace, “nonostante le continue false accuse di Baku” sulle provocazioni dei soldati armeni nei confronti delle postazioni azere.

UZBEKISTAN

Nella provincia di Urgut nella regione di Samarcanda dell’Uzbekistan è stato sottoposto a giudizio il 38enne F. K., direttore di una scuola, per spaccio di droga insieme a un complice dell’uffico scuola locale, avendo trovato in suo possesso un carico di oltre due chili di oppio che egli ha affermato di “aver trovato casualmente, senza ricavare alcun guadagno". È stato condannato a 11 anni di detenzione.