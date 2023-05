Le notizie di oggi: nel 2023 gli investimenti nel solare supereranno per la prima volta la spesa petrolifera, trainati dalla Cina. Il premier Modi ha inaugurato il nuovo Parlamento, l’opposizione boicotta. Tribunale sud-coreano spicca mandato d’arresto per il passeggero che ha aperto il portellone in volo. Oltre 9mila adolescenti russi frequenteranno in estate i campi patriottico-militari, variante moderna dei “Pionieri” sovietici.

TURCHIA

Recep Tayyip Erdogan resterà al potere per altri cinque anni. Il presidente uscente ha vinto al ballottaggio, conquistando il 52,1% dei voti sul leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu (47,9%). Il sultano ha celebrato il trionfo annunciando l’avvio del “secolo della Turchia” e attaccando sui diritti. L’affluenza si è fermata poco oltre l’85%, in calo sul 90% del primo turno.

CINA

Gli investimenti globali in energia solare sono destinati a superare per la prima volta nel 2023 la spesa petrolifera, con la Cina in prima fila secondo le previsioni della International Energy Agency. Circa 2,8 trilioni di dollari saranno investiti a livello globale, di cui oltre 1,7 trilioni in tecnologie pulite. Nei primi quattro mesi di quest’anno Pechino ha triplicato le cifre del 2022.

INDIA

Ieri il premier Narendra Modi ha inaugurato il nuovo Parlamento, complesso moderno parte di un piano governativo più ampio di restyling dell’architettura della capitale, legata all’era coloniale britannica. Le opposizioni hanno boicottato la cerimonia. Il rinnovamento nel cuore di New Delhi è basato su cultura, tradizioni e simboli locali a un anno dalle elezioni per il rinnovo dell’assemblea.

COREA DEL SUD

Un tribunale ha spiccato un mandato di arresto ieri per il passeggero della Asiana Airlines che ha aperto il portellone dell’aereo a oltre 200 metri di altezza, minuti prima dell’atterraggio a Daegu, scatenando il panico a bordo. L’uomo, sulla trentina, è stato fermato in aeroporto. Il dispositivo permetterà di prolungare i termini della custodia cautelare, per i giudici vi era il pericolo di fuga.

INDONESIA

Il governo provinciale di Bali intende colpire i turisti stranieri che utilizzano le criptovalute come mezzo di pagamento in hotel, ristoranti, centri commerciali e altre attrazioni di maggior interesse. Fra le sanzioni multe, procedimenti penali, deportazione e chiusura delle attività. Le criptovalute, come bene, sono consentite in Indonesia ma restano vietate quale strumento di pagamento

RUSSIA

Oltre 9mila adolescenti tra i 14 e i 17 anni frequenteranno in estate i campi patriottico-militari, variante moderna dei “Pionieri” sovietici. Verranno insegnate le “fondamenta della sicurezza nazionale”, attività di preparazione a combattimenti di “fuoco, tattica e genio” e basi di medicina militare e conduzione droni. Incontri coi veterani della II guerra mondiale e della guerra in Ucraina.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Al Consiglio economico eurasiatico di Mosca si sono incontrati i leader di Armenia e Azerbaigian. Il mediatore Putin ha affermato che “si va verso la regolazione del conflitto”, ma l’armeno Pašinyan ha polemizzato con l’azero Aliev per l’uso del termine “corridoio di Zangezur” al posto dell’armeno “Lačin, che è territorio dell’Armenia e dovrebbe essere accessibile, ma è sempre bloccato da Baku”.