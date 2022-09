CAMBOGIA

Un numero “allarmante” di cambogiani ha dovuto vendere case e immobili di proprietà per rimborsare le somme spese con carte di credito o i debiti accumulati con piccoli prestiti. É quanto emerge da uno studio di micro-finanza, secondo cui molte famiglie avevano stipulato accordi per prestiti al 18% di interesse. In un anno sono quasi 34mila le vendite fatte per ripianare i debiti.

TAIWAN

Una serie di scosse di assestamento si sono registrate nel sud-est di Taiwan, incluso un sisma di magnitudo 5,5 che si è avvertito anche nella capitale. Ieri pomeriggio il terremoto principale, di magnitudo 6,9, che ha interrotto strade e fatto crollare alcune case a Yuli. Il bilancio provvisorio in città è di almeno una vittima e di 150 feriti.

KIRGHIZISTAN - TAGIKISTAN

Non si placano gli scontri alla frontiera tra Kirghizistan e Tagikistan, che si accusano reciprocamente di provocazioni, con un bilancio parziale di quasi 100 vittime. Secondo Bishkek, l’esercito di Dushanbe ha fatto fuoco con missili a medio raggio contro l’aeroporto di Batken, danneggiando molte infrastrutture della città. I tagichi non hanno commentato questa accusa.

CINA

Una mega-chiesa nella provincia costiera sud-orientale dello Zhejiang ha svolto funzioni di preghiera intonando musica sacra legata alla cultura tradizionale cinese. La Sicheng Church di Hangzhou ha promosso due servizi domenicali, secondo il tema “Localizzazione della musica sacra”. In entrambe le esibizioni usato l’erhu, strumento musicale con l’arco a due corde.

TURCHIA - PAKISTAN

Al summit della Cooperazione di Shangai si sono incontrati il primo ministro pakistano Sharif e il presidente turco Erdogan, accordandosi per le forniture di gas dalla Russia al Pakistan, usando le infrastrutture già esistenti attraverso Kazakistan e Uzbekistan. Ankara ritiene Islamabad un “partner prioritario in Asia”.

INDIA - NEPAL

Le forti piogge monsoniche, causa di alluvioni e smottamenti, hanno ucciso una cinquantina di persone fra Nepal e India negli ultimi giorni. Nel Nepal occidentale si contano 22 morti e un centinaio di case sommerse da fango e detriti, almeno 11 i feriti. Oltre-confine, nello Stato indiano settentrionale dell’Uttar Pradesh, si sono registrate 26 vittime ufficiali.

RUSSIA

Putin ha approvato le dimissioni dalla Corte dei Conti del presidente Aleksej Kudrin, uno dei pochi politici di tendenza liberale nell’entourage del capo del Cremlino, di cui è intimo amico fin dagli anni giovanili. Kudrin, contrario alla guerra in Ucraina, non lascerà la Russia, ma si dedicherà allo sviluppo tecnologico e comunicativo del sito Yandex.