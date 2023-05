Presentato oggi in Vaticano il "Family Global Compact" un'iniziativa che mira a far crescere negli atenei cattolici la condivisione della riflessione, degli studi e delle proposte per valorizzare il contributo della famiglia all’economia, alla società e allo sviluppo della persona. Papa Francesco: "Generatrice di bene comune non solo per i coniugi e i figli ma per l'intera comunità ecclesiale e civile".

Città del Vaticano (AsiaNews) – “Un programma condiviso di azioni volto a mettere in dialogo la pastorale familiare con i centri di studio e ricerca sulla famiglia presenti nelle Università cattoliche di tutto il mondo”. Così papa Francesco stesso - in un messaggio - definisce il Family Global Compact, una nuova iniziativa lanciata oggi in Vaticano dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e dalla Pontificia Accademia per le Scienze Sociali per promuovere “un pensiero globale e integrale” sulla famiglia, a partire dall’antropologia cristiana.

Il Family Global Compact è il frutto di un lavoro coordinato dal Centro Internazionale per gli Studi sulla Famiglia (Cisf) che ha interpellato ben 373 università cattoliche di tutto il mondo per una ricognizione delle attività accademiche legate alla famiglia nel suo contributo all’economia, alla società, allo sviluppo della persona umana e del bene comune. Dalle risposte ricevute e da una riflessione condivisa con una trentina di università che si sono dimostrate più interessate al progetto è nato un documento – consultabile sul sito familyglobalcompact.org – che individua alcune aree tematiche cruciali e per ciascuna suggerisce al mondo accademico delle piste di ricerca.

L’obiettivo sono 4 passi che le Università cattoliche di tutto il mondo sono invitate a compiere insieme: innanzi tutto attivare un processo di dialogo e di maggiore collaborazione fra i centri di studio e ricerca che si occupano di tematiche familiari, per rendere più feconda la loro attività. Accanto questo creare maggiore sinergia, nei contenuti e negli obiettivi, tra comunità cristiane e Università cattoliche. Sul versante della società civile favorire la cultura della famiglia e della vita, affinché scaturiscano proposte e obiettivi utili alle politiche pubbliche. Infine armonizzare e sostenere, una volta individuate, le proposte emerse, affinché il servizio alla famiglia sia sostenuto a livello spirituale e pastorale, ma anche culturale, giuridico, economico e sociale.

“Nella famiglia - scrive papa Francesco nel messaggio che accompagna il documento, sintetizzandone lo spirito - si realizzano gran parte dei sogni di Dio sulla comunità umana. Non possiamo perciò rassegnarci al suo declino in nome dell’incertezza, dell’individualismo e del consumismo, che prospettano un avvenire di singoli che pensano a sé stessi. Non possiamo essere indifferenti all’avvenire della famiglia, comunità di vita e di amore, alleanza insostituibile e indissolubile tra uomo e donna, luogo di incontro tra le generazioni, speranza della società. La famiglia - aggiunge il pontefice - ha effetti positivi su tutti, in quanto è generatrice di bene comune: le buone relazioni familiari rappresentano una ricchezza insostituibile non solo per i coniugi e per i figli, ma per l’intera comunità ecclesiale e civile”.

“Ringrazio quindi quanti hanno aderito e quanti aderiranno al Family Global Compact - conclude il papa - e invito a dedicarsi con creatività e fiducia a tutto ciò che può aiutare a rimettere la famiglia al cuore del nostro impegno pastorale e sociale”.