AFGHANISTAN – INDONESIA

Una delegazione talebana ha visitato l'Indonesia nelle scorse settimane "per migliorare le relazioni" tra l'Afghanistan e la nazione musulmana più popolosa del mondo, ha scoperto il Nikkei Asia. La visita, sostengono gli analisti, è un tentativo da parte dei talebani di ottenere maggiore riconoscimento internazionale e favorire gli investimenti stranieri per sostenere l’economia dell’Afghanistan, che è tra le più povere del mondo.

COREA

La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici al largo della propria costa orientale dopo l’arrivo di un sottomarino a propulsione nucleare statunitense in Corea del Sud. Intanto a Seoul la Corte costituzionale si è pronunciata contro un voto parlamentare per mettere sotto accusa il ministro degli Interni, Lee Sang-min, per la risposta del governo per gli eventi di Halloween dello scorso anno quanto nel quartiere di Itaewon nella calca sono morte più di 150 persone.

VIETNAM

Il Vietnam mira ad aumentare la sua produzione di terre rare a 2,02 milioni di tonnellate all'anno entro il 2030. Secondo lo United States Geological Survey, il paese del sud-est asiatico ha, dopo la Cina, le seconde riserve mondiali di terre rare, pari a circa 22 milioni di tonnellate. La produzione di terre rare del Vietnam è balzata da 400 tonnellate nel 2021 a 4.300 tonnellate lo scorso anno.

PAKISTAN

Tre settimane prima della fine del mandato di governo, i parlamentari dell’Assemblea nazionale del Pakistan si sono lamentati per non aver ancora ottenuto la licenza per il possedimento di armi. Il ministro della Difesa, Khawaja Asif, non solo ha appoggiato la richiesta dei deputati, ma ha affermato che ogni cittadino avrebbe bisogno di armi a causa del deterioramento della situazione della sicurezza nel Paese. Nel frattempo la Commissione elettorale del Pakistan ha chiesto un nuovo arresto nei confronti del premier Imran Khan riguardo uno della decina di casi in cui è incriminato.

MYANMAR – INDIA

In India la polizia ha arrestato 74 rifugiati Rohingya, tra cui 10 minorenni, per aver vissuto "illegalmente" nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh. Secondo l’UNHCR in poco più di un mese il numero di sfollati interni in Myanmar a causa del conflitto civile è cresciuto di quasi 50mila persone, soprattutto nella regione di Tanintharyi. “Bambini e giovani sono obiettivi di arresto e reclutamento forzato”, ha sottolineato l’Onu.