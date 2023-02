Le altre notizie del giorno: incarcerato in Afghanistan il professore universitario che aveva stracciato i propri titoli di studio in diretta TV mentre il regime iraniano rilascia il regista Jafar Panahi. Lo Stato indiano dell'Assam ha cominciato una campagna di arresti contro i matrimoni precoci. L'Uzbekistan ritiene offensiva una pubblicità che parla dell'auto come di una "seconda moglie".

USA – CINA

Mentre la Cina ha invitato il governo americano a mantenere la calma e gestire i reciproci rapporti diplomatici con “sangue freddo”, il Pentagono ha individuato un secondo pallone spia sopra l’America latina, dopo quello scoperto ieri sopra il Montana. Nel frattempo il segretario di Stato, Antony Blinken, ha rinviato il proprio viaggio in Cina, mentre Pechino ha comunicato che si tratta di sonde metereologiche, una versione che però non convince le autorità americane, che non hanno ancora abbattuto l’oggetto per paura della caduta di detriti.

SINGAPORE – MALAYSIA

Un’indagine di Channel News Asia ha svelato che per procurarsi animali domestici o esotici a basso prezzo a Singapore basta varcare il confine con la Malaysia, sebbene questo tipo di commercio - che salta i controlli previsti dai normali canali di importazione - sia illegale. Dal 2018 sono stati registrati almeno 60 casi di contrabbando di animali dalle autorità di Singapore, anche se dopo la pandemia la domanda di animali domestici ha cominciato a calare.

AFGHANISTAN

I talebani hanno arrestato il professore universitario Ismail Mashal, che si era pronunciato a favore del diritto all’istruzione delle donne afgane e distribuiva libri in strada alle persone. Un portavoce delle autorità lo ha accusato di lavorare contro l’amministrazione talebana. Il mese scorso Mashal aveva strappato i propri titoli universitari in diretta televisiva in segno di protesta contro i divieti talebani imposti alle donne.

INDIA

La polizia dello Stato orientale dell’Assam ha arrestato 1.800 persone accusate di aver dato in sposa o sposato ragazze minorenni. La campagna era stata annunciata a fine gennaio dal primo ministro dello Stato, Himanta Biswa Sarma. Egli ieri ha comunicato che sono stati registrati oltre 4mila casi di matrimoni precoci, la maggior parte in aree musulmane, ma ha assicurato che non sarà presa di mira nessuna comunità in particolare.

IRAN

Il regista Jafar Panahi è stato rilasciato su cauzione dal famigerato carcere di Evin due giorni dopo aver iniziato uno sciopero della fame. Già più volte oppostosi al regime, secondo alcuni analisti è una mossa per non farlo diventare un simbolo delle proteste come altri dissidenti. Vincitore di numerosi premi cinematografici internazionali, era stato arrestato a luglio dell’anno scorso per aver protestato per l’incarcerazione di altri due colleghi, a loro volta arrestati per aver postato sui social il crollo di un edificio di 10 piani nella città di Abadan in cui morirono oltre 40 persone.

RUSSIA

I parenti dei soldati russi caduti in Ucraina non riescono a ricevere piena informazione sui loro congiunti, di cui viene comunicato il decesso, a cui a lungo non segue il riconoscimento e l’invio delle salme, nonostante vengano segnati come “defunti presunti” sui registri dell’esercito, e anche con l’esame del dna non si ottengono risultati definitivi.

UZBEKISTAN

Il Comitato per la concorrenza e i diritti dei consumatori dell’Uzbekistan ha ordinato di rimuovere i cartelloni pubblicitari della compagnia Mobile Retail (Elmakon) che reclamizzano accessori per automobili, in cui lo slogan “Abbi cura della seconda moglie” è stato ritenuto “immorale e inopportuno”, contraddicendo le norme etiche tradizionali della società uzbeka.