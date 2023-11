Sono gli stessi pilastri elencati da Papa San Giovanni XXIII nell'enciclica "Pacem in Terris" del 1963, ma attuali ancora oggi, si legge nel tradizione messaggio di auguri rilasciato oggi Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso per la festa indù delle luci. Si tratta di fondamenti necessari anche per non cedere al "disprezzo della dignità umana", "alla limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, compresi i diritti religiosi" e "all'aggressione" nei confronti di coloro che sono in molti modi diversi.