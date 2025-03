di Nirmala Carvalho

In una lettera diffusa nelle chiese la denuncia della continua apertura di bar e birrerie per fare cassa con i proventi garantiti allo Stato con le licenze. Anche il catholicos della Chiesa ortodossa parla di una "situazione esplosiva". Circa il 10% della popolazione si dichiara consumatrice di alcolici.

Kochi (AsiaNews) - Il Consiglio episcopale cattolico del Kerala (KCBC) ha criticato la politica sugli alcolici del governo del Kerala, definendola un tentativo di “affogare il Kerala nel liquore”. Il comitato che all’interno della Chiesa locale segue la problematica delle dipendenze, attraverso una circolare pubblicata nelle chiese domenica in occasione della Giornata contro gli alcolici e le droghe, ha duramente criticato le autorità locali.

Molte amministrazioni – è la denuncia - dopo essersi assicurati un mandato al potere, ricorrono all'aumento delle entrate attraverso misure come la produzione e la distribuzione di alcolici, con il numero di bar e birrerie in Kerala in costante aumento. “Bar e pub stanno aprendo anche nei parchi tecnologici. È stata concessa l'autorizzazione per una distilleria a Elappully. Anche i lavoratori migranti che arrivano in Kerala da altri Stati dovrebbero essere sottoposti a controlli approfonditi”, si legge nella circolare.

All'inizio del mese, anche il catholicos della Chiesa ortodossa aveva lanciato l'allarme sull'aumento del problema dell'alcol e delle droghe in Kerala, sollecitando l'intervento del governo. Baselios Marthoma Mathews III aveva dichiarato che il Kerala si trova in una “situazione esplosiva”. “Nonostante il facile accesso all'alcol, le autorità stanno lavorando per aumentarne ulteriormente il flusso e questo non è l'approccio giusto. Il governo deve attuare con urgenza dei piani d'azione per affrontare il problema”, aveva aggiunto chiedendo anche di censurare i film che esaltano le droghe e l'alcol. “È responsabilità della Chiesa rispondere ai mali della società. Le notizie di bambini e madri uccisi sono terrificanti. La causa di tutto questo è l'alcol e la droga - aveva aggiunto -. La generazione più giovane sta vivendo in una 'vita da film' piuttosto che in una vita reale”.

Fin dal 1998 il Consiglio episcopale cattolico del Kerala ha costituito una commissione con lo slogan “Chiesa e società libere dall'alcol”. Nel corso degli anni, l'erario dello Stato è stato mantenuto in vita dalle tasse raccolte attraverso la vendita di birra e liquori. Nell'ultimo anno fiscale, questo ha generato l'incredibile cifra di 166,096 miliardi di rupie (circa 1,78 miliardi di euro ndr), in aumento rispetto ai 161,895 miliardi di rupie del 2022-23.

Il profilo dei consumatori di alcolici in Kerala rivela che circa 3,29 milioni di persone su 33,4 milioni di abitanti dello Stato consumano alcolici, di cui 2,98 milioni di uomini e 3,1 milioni di donne. Circa 500mila persone consumano alcolici quotidianamente. Di queste, ben 83.851 persone, tra cui 1.043 donne, sono dipendenti dall'alcol.