di Santosh Digal

Nella festa per la Madonna di Lourdes mons. Mesiona ricorda che il pianeta è come il corpo e “dobbiamo fare attenzione a non abusarne”. Le forti piogge degli ultimi giorni sull'isola hanno causato almeno cinque morti e colpito oltre 4mila persone. “Le nostre suppliche” saranno vane “se trascuriamo le nostre responsabilità”.

Palawan (AsiaNews) - “Il cambiamento climatico è una manifestazione della malattia dell’ambiente circostante” che è “come il nostro corpo. Dobbiamo fare attenzione a non abusarne”. È l’appello lanciato oggi da un vescovo nelle Filippine, che invita a i fedeli a pregare la Vergine perché curi le criticità legate allo stato di salute del pianeta, la “casa comune” come l’ha definita più volte papa Francesco. In occasione delle celebrazioni per la festa della Madonna di Lourdes, che la Chiesa celebra l’11 febbraio, il vicario apostolico di Puerto Princesa mons. Socrates Mesiona ha presieduto una messa solenne a Ipilan, Brookes Point, nella provincia di Palawan. Durante l’omelia il prelato ha esortato la comunità ad affidare a Maria la guarigione di un mondo che definisce “malato”.

“Questa pioggia incessante, le inondazioni e talvolta il caldo estremo - ha sottolinea il vescovo - ci costringono a prestare attenzione alla natura. Cosa stiamo facendo per proteggere il mondo che ci è stato affidato?” ha poi domandato ai fedeli presenti, sottolineando implicitamente l’urgenza di agire per proteggere un ambiente sempre più fragile.

Palawan è la quinta isola più grande per superficie delle Filippine e la decima più popolosa di tutto l’arcipelago. Di recente il territorio ha sperimentato inondazioni, in alcuni casi anche gravi, in diverse aree di Puerto Princesa e in altre città del sud di Palawan a causa della shear-line, fenomeno meteo che si verifica quando i venti freddi e caldi convergono; in questo caso si viene a formare un confine o una zona stretta in cui si incontrano due masse d’aria con caratteristiche diverse come temperatura, umidità o velocità del vento.

Secondo il responsabile dell’Ufficio provinciale per la riduzione e la gestione del rischio di disastri (Pdrrmo) Jerry Alili, almeno cinque persone sono morte nelle recenti piogge (bilancio aggiornato all’11 febbraio) e oltre 4mila sono state colpite nella sola Palawan da effetti legati alla shear-line. Il prelato invita dunque i fedeli a invocare la Madonna di Lourdes perché possa intercedere per la guarigione della terra. “Proprio come la gente del Vangelo ha esaurito il vino, noi siamo in uno stato di crisi” ha dichiarato mons. Mesiona. ”Per questo chiediamo l’aiuto della Madre”.

Al contempo, il vicario apostolico ha sottolineato che la guarigione richiede la cooperazione umana e non può prescindere da essa. “Anche se portiamo le nostre suppliche al Signore, sarà vano se trascuriamo le nostre responsabilità. La guarigione - avverte - è un dono di Dio, ma è anche nostro compito far sì che il potere di guarigione di Dio si realizzi in noi”.

La festa di Nostra Signora di Lourdes [che celebra le apparizioni della Vergine nel 1858 a Bernadette Soubirous, una contadina di 14 anni in Francia, ndr] coincide anche con la celebrazione della Giornata mondiale del malato. Nel suo messaggio, papa Francesco afferma che Dio rimane vicino a coloro che soffrono attraverso l’incontro, il dono e la condivisione. Infine, il parroco don Dennis Braganza ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo della 17ª festa parrocchiale, nonostante gli allagamenti subiti da alcuni fedeli a causa delle frequenti e forti piogge.