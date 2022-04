di Paul Hinder *

Nel messaggio per la festa mons. Hinder sottolinea il sentimento di impotenza di fronte ai conflitti che “si consumano in Ucraina, Yemen e Siria”. La pace, avverte, si costruisce partendo dall’ambiente familiare e dalla propria comunità. Gesù risorto sostegno “nelle prove e nelle lotte” che ciascuno deve affrontare.

Abu Dhabi (AsiaNews) - In questo tempo assistiamo “impotenti” alle guerre che “si consumano in Ucraina, nello Yemen, in Siria e in molte altre parti del mondo”. Con un richiamo all’attualità, ai conflitti che si ripetono in molte parti della terra, il vicario d’arabia mons. Paul Hinder esorta i cristiani a essere “operatori di pace” secondo il mandato ricevuto da Cristo che nella risurrezione ha vinto la morte. Nel messaggio di Pasqua ai fedeli del Golfo, e inviato per conoscenza ad AsiaNews, il prelato ricorda che è compito di tutti “contribuire alla pace” partendo dal “nostro ambiente familiare” e dalle nostre “comunità”. Cristo ha vinto la morte e il diavolo che “è all’origine di tutti i mali” ed è sostegno e speranza per tutti nelle “prove e lotte” che ciascuno di noi deve affrontare.

Ecco, di seguito, il messaggio per la Pasqua di mons. Hinder:

Cari amici in Cristo! La pace sia con voi!

Queste furono le prime parole del Signore risorto ai suoi discepoli dopo la sua resurrezione. Gesù ben sapeva che i suoi stessi amici non erano scevri da ambizioni personali e da aggressività. Con il suo saluto iniziale di pace, egli ha voluto avvicinarli fra di loro e renderli strumenti di pace per gli altri.

In questo tempo stiamo assistendo impotenti alle guerre che si consumano in Ucraina, nello Yemen, in Siria e in molte altre parti del mondo.

Tuttavia, siamo davvero così impotenti e senza speranza? Cristo non ci dà il mandato e il potere di essere operatori di pace nel nostro piccolo mondo e quindi contribuire alla pace nel grande mondo? Dunque iniziamo a essere operatori di pace nel nostro ambiente familiare e nelle nostre comunità, così potremo vedere come la pace sia essa stessa portatrice di frutti di pace.

Pasqua è la festa che rivela in tutta la sua grandezza il potere di Dio al di sopra dei poteri diabolici che seminano morte e distruzione legati a Satana, colui il quale è all’origine di tutti i mali. La Pasqua ci dona la speranza perché Cristo ha vinto la sua battaglia sulla morte. Carissimi fratelli e sorelle, auguro a tutti voi, in mezzo alle prove e alle lotte che stiamo attraversando, una felice Pasqua. Cristo è vivo e non può più morire.

Lui è la nostra speranza. Alleluia.

* Vicario dell’Arabia meridionale (Emirati, Oman e Yemen) e amministratore apostolico sede vacante dell’Arabia settentrionale (Kuwait, Arabia Saudita, Qatar e Bahrain)