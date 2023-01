Vientiane (AsiaNews) - Grazie al sostegno del Vietnam, il 103 Military Hospital del Laos è riuscito a condurre i primi due trapianti di rene del Paese. In una conferenza stampa tenutasi oggi il medico colonnello Savangxay Darasart, direttore dell’ospedale militare, ha confermato che i due pazienti, operati il 31 dicembre, si sono ripresi completamente dall’intervento.

L’operazione da donatore vivente è stata possibile grazie al supporto di 8 medici vietnamiti, che hanno aiutato l’equipe medica laotina a selezionare 2 coppie di donatori e riceventi.

Il Laos è uno dei pochi Paesi del sud-est asiatico che non era stato ancora in grado di eseguire trapianti di reni. A settembre dell’anno scorso il Paese, governato dal 1975 dal Partito comunista, aveva ricevuto quattro macchine per la dialisi del valore di un miliardo di kip (pari a 65mila dollari) da parte del governo australiano. Il 103 Military Hospital stima che in tutto il Paese ci siano più di 1.000 pazienti con insufficienza renale che necessitano di sottoporsi regolarmente alle dialisi. Ma sono oltre 30mila le persone che ogni anno muoiono per malattie non trasmissibili, tra cui il diabete è una delle più comuni. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità circa la metà di queste morti sarebbero prevenibili.

Il sistema di assicurazione sanitaria laotiano consente di ricevere 6 sedute gratuite di dialisi nel corso della vita, mentre tutte le sedute successive devono essere completamente pagate dai cittadini. Una singola seduta di dialisi costa dai 50 ai 70 dollari. Lo stipendio medio in Laos è di 223 dollari. Molti pazienti con insufficienza renale (il cui numero è in aumento secondo studi del ministero della Salute), si recano in Vietnam, dove sono presenti 21 centri per trapianti, per sottoporsi all’intervento.