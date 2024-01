VIETNAM

Dopo un processo durato solo quattro giorni, 10 imputati - appartenenti a minoranze etiche - sono stati condannati all'ergastolo con l'accusa di terrorismo per gli attacchi alle sedi di due comuni negli altopiani del Dak Lak dove 30 tribù indigene non hanno mai accettato l’autorità di Hanoi. In questo caso sono state processate altre 90 persone a cui sono state comminate pene che vanno da tre a 20 anni di carcere. “Non hanno prodotto alcuna prova, ma li hanno condannati”, ha detto il cofondatore di Montagnards Stand for Justice, un’organizzazione che difende la libertà religiosa delle minoranze etniche negli altopiani centrali.

ISRAELE - PALESTINA

Israele e Hamas si stanno avvicinando a un accordo su un cessate il fuoco di 30 giorni a Gaza durante il quale gli ostaggi israeliani e i prigionieri palestinesi saranno rilasciati. Questo mentre Israele prosegue il suo attacco contro Khan Younis, la città principale del Sud di Gaza. Qatar, Stati Uniti ed Egitto dal 28 dicembre stanno cercando di colmare il divario tra Israele e il gruppo militante palestinese. Hamas però rifiuta di andare avanti nella trattativa senza un piano per porre fine definitivamente alla guerra a Gaza.

PAKISTAN

I manifestanti beluci, che nonostante il freddo erano accampati fuori dal National Press Club (Npc) di Islamabad dal 22 dicembre, martedì sono stati rimossi dalla polizia dal loro sit-in. Promosso dal Comitato Baloch Yakjehti (Byc) chiedeva giustizia per le sparizioni e le esecuzioni extragiudiziali che avvengono in Belucistan. L'annuncio è arrivato all’indomani della lettera scritta dall’ente giornalistico alle forze dell’ordine che ne chiedeva la rimozione. La scelta del club è stata fortemente criticata anche dagli stessi organi di stampa. Gli organizzatori hanno accusato la polizia di aver molestato i loro sostenitori e di averli profilati.

TAIWAN - CINA

Cina e Nauru hanno stabilito rapporti diplomatici, dopo che la piccola nazione insulare del Pacifico ha inaspettatamente interrotto le relazioni con il suo ormai ex alleato Taiwan, con una mossa che gli Stati Uniti hanno descritto come “infelice”. Il Pacifico è sempre più fonte di competizione per l’influenza tra Washington e Pechino, che ha “preso di mira gli alleati diplomatici taiwanesi”. Anche per questo il neo presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha espresso oggi il desiderio che l’isola aderisca presto al “quadro economico indo-pacifico” guidato dagli Stati Uniti, considerando il ruolo chiave dell'isola nell'economia globale.

INDIA

Dopo il ritiro del permesso di lavoro come giornalista nel settembre 2022, Vanessa Dougnac sta per essere espulsa dal Paese. La corrispondente della testata francese La Croix si appresta a lasciare l’India, da dove vive e lavora da ventitré anni. "L'India è il mio Paese", ha detto dopo che il 18 gennaio le autorità di New Delhi gli hanno concesso quindici giorni per lasciare il territorio indiano. Dougnac, che collabora anche con Le Point, Le Temps e Le Soir, è accusata di svolgere “attività dannose e critiche”, che potrebbero “creare disordini e disturbare la pace” in India. Accuse che hanno già portato in carcere giornalisti e oppositori locali.

RUSSIA

Alla Duma di Mosca è stato presentato un nuovo progetto di legge di modifica al Codice di procedura penale, che permette di confiscare le proprietà a chi si rende colpevole di fake news e discredito delle forze armate russe, di cui ha dato comunicazione lo speaker Vjačeslav Volodin, sottolineando l’importanza di “difendere la sicurezza del Paese”.

MALAYSIA

La Malaysia avvierà un'indagine sui casi che coinvolgono gli isolotti contesi dello Stretto di Singapore. La Malaysia infatti ha istituito per volontà del governo una commissione d'inchiesta per studiare la gestione dei casi che coinvolgono tre isolette contese tra i due Paesi nello Stretto di Singapore.

BIELORUSSIA - UCRAINA

Il battaglione bielorusso di volontari “Kastus Kalinovskij”, formato a febbraio 2022 per aiutare gli ucraini nella difesa dall’invasione russa, ha iniziato un tour di dieci giorni in Europa, presentandosi come una forza politica e non soltanto militare, incontrandosi a Lodz in Polonia insieme alla leader dell’opposizione ed esule Svetlana Tikhanovskaja e ai capi di Stato di Polonia e Lituania per ricordare l’insurrezione contro la Russia del 1863, guidata da Kalinovskij.