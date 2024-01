Phan Thiet (Asianews/Agenzie) – Con una sessione ufficiale seguita da una solenne celebrazione eucaristica alla presenza di 20mila persone, la diocesi di Phan Thiet ha aperto ufficialmente ieri la fase diocesana della causa di beatificazione di mons. Pierre Lambert de la Motte (1624-1679), il missionario francese che nel XVII secolo fu il primo vescovo del Dang Trong, la parte meridionale del Vietnam. Una celebrazione che ha seguito di poche settimane quella analoga tenuta nella cattedrale di Hanoi il 29 ottobre scorso, per l’apertura del processo canonico sulla santità di mons. Francois Pallu (1626-1684), anche lui pioniere delle Missions étrangères de Paris, a cui negli stessi anni fu affidato il ministero episcopale per il Dang Ngoai, la parte settentrionale del Vietnam.

L’apertura ufficiale delle cause di beatificazione dei due presuli missionari considerati i padri fondatori della Chiesa nel Paese, rappresenta il compimento di un desiderio da tempo coltivato dai vescovi del Vietnam. Pierre Lambert de la Motte e Francois Pallu furono vescovi in tempo di persecuzioni ed entrambi morirono fuori dai confini del Paese, ma con le loro visite e la loro sollecitudine gettarono un seme che ha portato frutto, in comunità che hanno saputo tener viva la fede nonostante le tante tribolazioni sperimentate nel corso dei secoli. Ed è un passo significativo anche del clima nuovo nei rapporti tra la Chiesa e il governo del Vietnam: si tratta delle prime due cause di beatificazione di missionari stranieri promosse dalle diocesi locali. Una circostanza che nella celebrazione del 29 ottobre era stato il presidente dei vescovi vietnamiti, mons. Joseph Nguyen Nang, arcivescovo di Ho Chi Minh City (Saigon) a sottolineare: “Desideriamo un santo missionario - aveva detto - per poter seguire i suoi esempi di evangelizzazione e per invocarlo affinché ci dia pura ispirazione e passione per l'annuncio del Vangelo”. “Nonostante le ferite della storia, vogliono che questi due francesi diventino beati – commentava qualche settimana fa in un’intervista a Mondo e Missione p. Vincent Senechal, superiore generale delle Missions étrangères de Paris -. Sono capaci di andare oltre le critiche di chi dice che il cristianesimo in Asia è la religione degli stranieri. Dicono: sono i nostri vescovi, questa è la Chiesa”.

Ieri nell’omelia della Messa è stato l’arcivescovo di Hue, mons. Joseph Nguyen Chi Linh, nell’omelia a ricordare come mons. Pierre Lambert de la Motte, “nonostante abbia vissuto solo 55 anni, di cui 19 da vescovo e abbia potuto visitare solo 3 volte il Vietnam, abbia compiuto cose molto importanti ed essenziali per la Chiesa in Vietnam”. La sua base fu infatti il vicino Siam (l’odierna Thailandia) dove con il sostegno del re locale fondò la chiesa di San Giuseppe ad Ayutthaya e il suo seminario, che divenne la base dei missionari in tanti Paesi dell'Asia. Entrato segretamente in Vietnam, durante un viaggio che vi compì tra il settembre 1675 e il giugno 1676, vi ordinò i primi sacerdoti locali. A lui si deve anche la fondazione della prima congregazione femminile in Asia, le Amanti della Croce.

Alla celebrazione era presente anche il presidente della Conferenza episcopale della Thailandia mons. Joseph Chusak Sirisut. Essendo infatti mons. de La Motte morto ad Ayutthaya la causa di beatificazione avviene in Vietnam virtù di una lettera con cui, con l’approvazione della Santa Sede, il card. di Bangkok trasferisce alla diocesi di Phan Thiet la giurisdizione canonica.

