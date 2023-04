L'arcivescovo mons. Joseph Vu Van Thien ha presieduto il rito per alcuni giovani in cammino verso il sacerdozio alla vigilia dell'odierna Giornata mondiale delle vocazioni. Domenica scorsa la stessa Chiesa cattolica di Hanoi aveva celebrato la sua Giornata della gioventù tornando a riunire per la prima volta dopo il Covid 5mila giovani.

Hanoi (AsiaNews) – “Non c’è vocazione senza missione. E non c’è felicità e piena realizzazione di sé senza offrire agli altri la vita nuova che abbiamo trovato. La chiamata divina all’amore è un’esperienza che non si può tacere”. Lo scrive papa Francesco nel suo messaggio per la 60.a Giornata mondiale delle vocazioni, che si celebra oggi nelle diocesi di ogni continente. “Nella Chiesa, siamo tutti servitori e servitrici, secondo diverse vocazioni, carismi e ministeri”, ricorda il papa indicando la prospettiva in una “sinfonia vocazionale” in cui ciascuna è in relazione alle altre. Ma uno dei volti di questa sinfonia resta certamente quello dei ministri ordinati (diaconi, preti, vescovi) “posti al servizio della Parola, della preghiera e della comunione del popolo santo di Dio”.

Dopo anni di grande fioritura anche l’Asia - soprattutto in alcune sue regioni – comincia a fare i conti con il fenomeno del calo nelle vocazioni a questo tipo di ministero. Per questo motivo in questa giornata è bello sottolineare la notizia che giunge dall’arcidiocesi di Hanoi nel nord del Vietnam, dove - racconta il sito internet diocesano - mercoledì 26 aprile l’arcivescovo mons. Joseph Vu Van Thien ha presieduto nella cattedrale il rito dell’ordinazione di otto nuovi diaconi provenienti dal seminario maggiore dell’arcidiocesi che sono in cammino verso il sacerdozio.

Ai nuovi diaconi l’arcivescovo Van Thiên ha ricordato che i tre gradi del sacerdozio – il diaconato, il presbiterato e l’episcopato – “non sono titoli o onori che indicano un privilegio, ma compiti nel servizio. Siete chiamati a servire la Chiesa e servire i vostri fratelli e le vostre sorelle”.

Come è stato osservato qualche giorno fa durante la presentazione in Vaticano del messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale delle vocazioni, c’è un legame molto stretto tra la vitalità della pastorale giovanile e la disponibilità a donare totalmente la vita nella sequela di Gesù e al servizio dei fratelli. E a confermarlo è anche il racconto dell’arcidiocesi di Hanoi, dove proprio domenica scorsa in circa 5mila giovani hanno partecipato alla settima Giornata diocesana della gioventù. Un appuntamento che giungeva dopo gli anni della forzata sospensione a causa del Covid-19.

I giovani si sono radunati per una giornata che è stata scandita dal tema “Maria si alzò e andò in fretta”, proposto da papa Francesco in vista della Giornata mondiale della gioventù che si terrà quest’estate a Lisbona. L’arcivescovo Joseph Vu Van Thiên ha dialogato rispondendo alle loro domande, prima della grande celebrazione eucaristica seguita da 30 minuti di adorazione eucaristica silenziosa. L’incontro si è chiuso con una rappresentazione in cui i giovani di tutte e sette le zone pastorali dell’arcidiocesi hanno messo in scena che cosa significa per loro camminare insieme a Maria nella propria vita.

