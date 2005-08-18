La compagnia Eva Air domani lancia l primo collegamento senza scalo tra Taiwan e la capitale statunitense. Oltre al valore diplomatico della nuova tratta, la decisione riflette il crescente peso delle relazioni economiche tra Taiwan e Stati Uniti, mentre restano i dubbi sul sostegno militare di Washington all'isola

Taipei (AsiaNews) - Taiwan domani inaugurerà il primo collegamento aereo diretto con Washington DC, capitale degli Stati Uniti. A partire dal 26 giugno, la compagnia taiwanese Eva Air opererà quattro voli settimanali senza scalo tra l’aeroporto internazionale di Taoyuan, vicino a Taipei, e il Washington Dulles International Airport.

Si tratta di una mossa che non è un semplice ampliamento dell’offerta commerciale della compagnia aerea, ma un elemento che si inserisce nel contesto di tensioni crescenti tra Cina e Taiwan, che sta conducendomentr cinque giorni di esercitazioni militari allo scopo di essere in grado di rispondere a un’eventuale invasione da parte di Pechino.

Durante la cerimonia inaugurale tenutasi ieri 24 giugno a Taipei, Raymond Greene, rappresentante degli Stati Uniti a Taiwan, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Dopo anni di lavoro, possiamo finalmente volare direttamente da Taoyuan a Washington DC. Si tratta di un solido elemento che evidenzia il rafforzamento dei legami tra Stati Uniti e Taiwan”, ha aggiunto

Il collegamento diretto con Washington potrebbe facilitare ulteriormente le visite di parlamentari statunitensi a Taipei, che sono andate crescendo a partire dal 2022, dopo il viaggio dell’allora presidente della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi. La visita provocò una dura reazione da parte della Cina, che rispose con esercitazioni militari intorno all’isola. L’iniziativa di domani avrà un forte valore simbolico: il presidente del Parlamento taiwanese, Han Kuo-yu, e una delegazione di deputati che si trovano negli Stati Uniti, saranno tra i primi passeggeri a utilizzare il nuovo volo diretto per rientrare a Taipei.

Ma la rotta riflette soprattutto il rafforzamento delle relazioni economiche tra Taiwan e Stati Uniti, nonostante le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che più volte ha fatto intendere di non essere disposto a intervenire militarmente in difesa dell’isola. Altre recenti affermazioni hanno fatto intendere che il sostegno militare a Taiwan potrebbe rientrare nei negoziati con la Cina, alimentando ulteriori dubbi sul futuro del sostegno americano.

Sul fronte commerciale, invece, i rapporti tra i due Paesi sono sempre più stretti. Con il nuovo collegamento, Taiwan raggiunge ora dieci destinazioni - servite direttamente - negli Stati Uniti. I dati confermano l’importanza del traffico aereo: i voli passeggeri tra Taipei e gli Stati Uniti sono aumentati del 71% negli ultimi sette anni, arrivando a circa 743 collegamenti mensili. Le compagnie taiwanesi stanno investendo sempre di più sul mercato nordamericano, puntando sia sui viaggiatori diretti sia sui passeggeri in transito tra Asia e Stati Uniti. Anche la giovane compagnia Starlux Airlines ha individuato negli USA uno dei principali mercati per la propria espansione internazionale. I voli tra Stati Uniti e Cina, al contrario, restano ancora al di sotto dei livelli registrati prima della pandemia.

Ma sono soprattutto le merci a volare dall’isola agli Stati Uniti. La domanda americana di semiconduttori e tecnologie avanzate prodotte su Taiwan sta continuando a crescere, sostenuta dalla domanda dell’intelligenza artificiale. I dati del 2025 affermano che le esportazioni taiwanesi verso gli Stati Uniti sono aumentate del 329% rispetto ai livelli del 2019, generando importanti ricavi per le compagnie aeree nazionali e consolidando il ruolo di Taiwan come nodo strategico delle catene globali dell’innovazione tecnologica.