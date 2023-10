di Arundathie Abeysinghe

Il presidente e guida del Partito Nazionale Unito (Unp) si presenta come “l’uomo forte” in un Paese in crisi e nella morsa degli scomodi vicini Cina e India. La popolazione spera che il prossimo parlamento risollevi l’economia e risolva i problemi endemici, ma alcuni analisti credono che non si arriverà davvero al voto il prossimo anno

Colombo (AsiaNews) - Il presidente Ranil Wickremesinghe, intervenendo alla convention del Partito Nazionale Unito (Unp) lo scorso 21 ottobre allo stadio Sugathadasa di Colombo, ha chiesto ai membri del suo partito di prepararsi per le elezioni del 2024. Secondo Wickremesinghe, “in conformità con la Costituzione, l’anno prossimo si terranno le elezioni presidenziali, seguite dalle elezioni parlamentari e dalle elezioni del consiglio provinciale all’inizio del 2025”.

Ruwan Kariyawasam, analista politico e accademico, ha ricordato ad AsiaNews che “sotto la guida del dell’attuale presidente, l’Unp è ha condotto il governo nonostante un solo seggio in Parlamento. Questo mentre negli ultimi mesi l'opposizione ha chiesto ripetutamente le elezioni protestando in piazza. Quindi le elezioni del prossimo anno potranno essere una buona occasione per questi ultimi. A maggior ragione visto che l’ipotesi prevedeva che le elezioni potessero slittare, dato che la votazione per la nomina dei Consigli provinciali era stata ritardata dal governo tempo indeterminato e senza la loro definizione non si possono aprire i seggi per le presidenziali”.

Secondo l'analista politico Anuradha Senanayake in Sri Lanka quelle che si prospettano all’orizzonte sono elezioni molto attese: “Molti desiderano votare con impazienza. Ma la maggior parte non ha idea di chi dovrebbe assumere il potere e di quale partito possa risolvere l’attuale crisi economica. Il problema sta anche nel fatto che in tantissimi sperano che il prossimo parlamento risolva tutti i problemi. Nel frattempo, il tema principale è l’incapacità della popolazione dell’isola di comprendere come sia geopolitica a influenzare l’economia dello Sri Lanka e la mancanza di forza politica che non trova modi e mezzi per governarla”.

Il presidente Ranil Wickremesinghe “sta calcolando le sue probabilità di vittoria poiché è improbabile che gli piacerebbe affrontare una sconfitta imbarazzante. Suo zio - l’ex presidente J.R. Jayawardena - di fronte a una situazione simile, ha deciso di non tenere elezioni e ha indetto un referendum, prolungando il mandato parlamentare. A causa dell’attuale situazione economica, l’elezione potrebbe stravolgere l’attuale composizione del parlamento. In un simile scenario, la maggior parte dei leader dello Sri Lanka ha l’abitudine di creare proteste artificiali e cavalcare l’anarchia, usandole per giustificare il rinvio delle votazioni. E questa opzione potrebbe essere una possibilità per Wickremesinghe”, sottolineano gli accademici Mayantha Samarakoon e Janendri Keerthisena. Entrambi - e diversi analisti politici del Sri Lanka si chiedono addirittura “se ci saranno elezioni poiché ci sono voci secondo cui il presidente potrebbe indire anche lui un referendum per far scegliere ai cittadini se le elezioni siano davvero necessarie in uno scenario di crisi come quello attuale”.