CINA-STATI UNITI

L’agenzia ufficiale cinese Xinhua ha reso noto che il presidente Xi Jinping ha espresso oggi le sue congratulazioni a Donald Trump per la sua elezione a presidente degli Stati Uniti. Xi ha esortato i due Paesi a trovare il modo giusto per cooperare nella nuova era, in modo da portare benefici a entrambi i Paesi e al mondo intero. Ha espresso la speranza che le due parti sostengano i principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione win-win, rafforzino il dialogo e la comunicazione, gestiscano adeguatamente le differenze ed espandano la cooperazione reciprocamente vantaggiosa.

LIBANO-ISRAELE

È di almeno 50 morti il bilancio delle vittime dei nuovi attacchi aerei israeliani su Baalbek, in Libano, e sulla regione centrale della Bekaa. Secondo l'agenzia di stampa nazionale libanese, ieri sono stati effettuati più di 30 attacchi in tutta l'area, che hanno anche ferito altre 63 persone. Intanto l’esercito israeliano ha reso nota la morte di un suo soldato e il ferimento di altri tre a causa di una cinquantina di razzi lanciati da Hezbollah sulla cittadina israeliana di Avivim.

INDONESIA

A quattro giorni ormai dalla prima che domenica note ha provocato 10 vittime, sull’isola indonesiana di Flores si susseguono le eruzioni del vulcano Lewotobi Laki-laki. Oggi se ne sono registrate già otto che hanno sprigionato ceneri fino a 8.000 metri di altezza. Circa 5.800 delle oltre 16mila persone che vivono nelle aree più vicine al vulcano sono state evacuate in altri villaggi e le loro case dovranno essere ricostruite in aree più sicure.

CINA-TURCHIA

Nefise Oguz, una studentessa uigura della Istanbul University, ha denunciato la rimozione dal social network TikTok di un video di un breve dibattito con Doğu Perinçek, leader del Partito patriottico nazionalista turco, sul genocidio uiguro e sulle politiche oppressive della Cina nello Xinjiang. Il video, che era stato pubblicato sulla popolare piattaforma di video brevi la sera del 24 ottobre, è sparito la mattina successiva. Tik Tok - che controllato dalla società cinese ByteDance - ha dichiarato di aver rimosso il video perché violava le linee guida della comunità.

COREA DEL SUD

Il numero di matrimoni tra sudcoreani e coniugi stranieri è aumentato del 17,2% nel 2023 rispetto all'anno precedente, secondo i dati forniti da Statistics Korea. Sono stati 20.431 rispetto ai 17.428 del 2022. Sul totale dei matrimoni celebrati in Corea del Sud lo scorso anno, i matrimoni multiculturali hanno rappresentato il 10,6%, in aumento rispetto al 9,5% dell'anno precedente.

RUSSIA

Nel 2024 in Russia si sono avuti 601 casi di incidenti legati ad azioni terroristiche il 50% in più di tutto il 2023 e 15 volte in più del 2021, prima dell’invasione dell’Ucraina, come informa Verstka, soprattutto con i casi di incendi ai distretti militari e i sabotaggi sulle linee ferroviarie, qualificati dalla procura come attentati e punibili con la condanna all’ergastolo.

TURCHIA-KIRGHIZISTAN

La Turchia ha condonato al Kirghizistan il debito estero nei suoi confronti, come ha comunicato il presidente Sadyr Žaparov in una dichiarazione comune con Recep Tayyip Erdogan, in cambio della realizzazione dei progetti di “economia verde” con accordi nei campi della sanità, dell’energia, dell’economia, dell’agricoltura e anche della sicurezza e cultura.