Pechino (AsiaNews/Agenzie) - Xi Jinping ha incontrato oggi i leader delle più grande aziende cinesi attive nel campo delle nuove tecnologie. E tra loro davanti al presidente nella Grande Sala del popolo di Pechino ha fatto la sua ricomparsa Jack Ma, il co-fondatore di Alibaba, il colosso cinese dell’e-commerce da cui nel 2019 si era dimesso dalla carica di presidente per poi finire apparentemente in disgrazia nella corte di Xi.

Nel notiziario di punta di CCTV, la tv pubblica cinese, Ma è stato brevemente mostrato mentre stringeva la mano a Xi, pur non essendo stato citato dai media statali tra i partecipanti all'incontro. All’incontro erano presenti una folta schiera di dirigenti tecnologici, tra cui quelli di Huawei, BYD, Tencent e di DeepSeek, il nuovo volto cinese dell'intelligenza artificiale.

La presenza di Ma a questo incontro tra Xi e il gotha dell’industria digitale cinese è stato letto da molti come una sorta di riabilitazione per lui e un segnale della volontà di Pechino di infondere fiducia nel settore privato, in una fase in cui l’economia cinese continua a faticare.

Che Jack Ma avesse perso il favore dei vertici del Partito era apparso chiaro nel 2020, quando un'imminente offerta pubblica iniziale da 37 miliardi di dollari per il collocamento alla borsa di Shanghai di Ant Group, la società fintech da lui fondata, era stata bloccata dalle autorità finanziarie. Da allora aveva mantenuto un basso profilo pubblico. La scorsa settimana, però, Jack Ma si è fatto fotografare con il personale di un supermercato di proprietà di Alibaba a Changsha, nella provincia di Hunan, pochi giorni dopo aver visitato gli uffici di Hangzhou di Xianyu, una piattaforma online per la vendita dell’usato.

Il ritorno di Ma arriva proprio mentre la Cina di Xi Jinping ha bisogno di imprenditori privati per rilanciare con l’innovazione la crescita economica in rallentamento. Il settore privato rappresenta più della metà dell'economia cinese e fornisce la maggior parte dell'occupazione urbana e delle entrate fiscali. Secondo i dati dell’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, alla fine di settembre 2024 il numero di imprese private in Cina aveva superato i 180,86 milioni..

L'ultima volta che Xi aveva tenuto un simposio di alto livello incentrato sul settore privato era stato nel novembre 2018, in coincidenza con l'acuirsi delle frizioni tra Stati Uniti e Cina durante la prima guerra commerciale sotto la precedente amministrazione Trump. Nel suo discorso di oggi il presidente - che è anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese - ha esortato a promuovere “uno sviluppo sano e di qualità” del settore privato del Paese. “È il momento giusto per le imprese private e gli imprenditori per sfruttare appieno le loro capacità”, ha aggiunto.