L'arcivescovo si è detto "addolorato" dopo i bombardamenti che hanno colpito il suo villaggio natale nella regione di Sagaing. Mentre nel Rakhine l'esercito ha siglato una tregua con la milizia etnica locale, in altre regioni del Paese il conflitto civile continua indiscriminato. Nei giorni scorsi il capo del governo ombra in esilio ha chiesto armi antiaeree paragonando la guerra a quella in Ucraina.