MYANMAR

Aung San Suu Kyi è stata condannata ad altri tre anni di carcere e ai lavori forzati per frodi elettorali dopo aver vinto le elezioni nel novembre 2020. Lo ha dichiarato oggi un tribunale guidato dalla giunta golpista che l’anno scorso ha deposto il governo dell’ex premio Nobel. Suu Kyi, durante un processo a porte chiuse, era già stata a 17 anni di detenzione.

MALAYSIA

Rosmah Mansor, moglie dell'ex primo ministro della Malaysia Najib Razak, è stata dichiarata colpevole di corruzione e condannata dall’Alta corte di Kuala Lumpur a 10 anni di carcere e a pagare una multa di 216 milioni di dollari. Gli avvocati difensori hanno dichiarato che faranno ricorso. La settimana scorsa il marito ed ex premier era stato condannato a 12 anni di carcere per le frodi legate alla gestione del fondo 1Malaysia Development Bhd.

FILIPPINE

Il presidente Marcos ha promesso di alzare il tetto sul numero annuale di infermiere filippine che potranno lavorare all’estero, al momento fissato a 7.500. Durante la pandemia c’era stata un’altissima richiesta di infermiere in altri Paesi, ma la crisi sanitaria in patria aveva reso necessario porre un limite alle emigrazioni. Nelle Filippine gli esperti sanitari ricevono stipendi bassissimi rispetto agli altri Stati della regione.

INDIA

La polizia dello Stato meridionale del Karnataka ha arrestato un influente leader indù con l’accusa di aver violentato due studentesse minorenni. Shivamurthy Murugha Sharanaru appartiene alla setta religiosa Lingayat – che venera Shiva come unica divinità – e avrebbe aggredito le due ragazze nel suo seminario. Il 17% della popolazione del Karnataka, tra cui molti politici, appartiene alla corrente religiosa.

TIBET

Due monaci tibetani sono stati condannati dalle autorità cinesi a tre anni di carcere per possesso di foto del Dalai Lama sul cellulare. Entrambi facevano parte dei 250 moncai che vivevano nel monastero di Barong nella contea di Sershul (Shiqu) della Prefettura autonoma tibetana di Kardze (Ganzi) ed erano rimasti in custodia negli ultimi due anni dopo essere stati arrestati nel 2020.

RUSSIA

In sei mesi di guerra sono stati distrutti, o gravemente danneggiati, 205 edifici ecclesiastici in 14 regioni dell’Ucraina, tra chiese, moschee, sinagoghe e edifici amministrativi ed educativi delle comunità religiose, secondo il servizio nazionale per la religione e la politica etnica di Kyiv. La maggior parte appartiene alla Chiesa ortodossa autocefala (Pzu).

KIRGHIZISTAN

Il Kirghizistan ha semplificato le procedure per l’accettazione di specialisti informatici dalla Russia e altri Paesi, come ha comunicato il ministero per l’economia e il commercio, applicando loro lo status di “Digital Nomad” per operare anche senza visto, registrazione e permesso di lavoro, basandosi “sulle favorevoli condizioni geopolitiche e naturali”.