Yangon (AsiaNews) - In Myanmar è stato costruito un rifugio per bambini sfollati grazie ai fondi raccolti da un videogame realizzato da alcuni birmani all’estero. La notizia è stata diffusa dalla pagine Facebook del videogioco, chiamato “PDF Game”, in onore delle Forze di difesa del popolo, i gruppi armati della resistenza che stanno combattendo contro le truppe della giunta militare birmana dal 2021, quando l’esercito ha condotto un colpo di Stato e spodestato l’ex leader del Paese Aung San Suu Kyi. Da oltre due anni nel Paese imperversa un brutale conflitto civile che ha generato quasi 2 milioni di profughi interni secondo le Nazioni unite. In questi giorni è circolata la notizia del trasferimento del premio Nobel per la Pace nel 1991 dalla prigione agli arresti domiciliari, ma non è ancora stata confermata dai militari.

Ad aprile di quest’anno la giunta militare aveva minacciato di punire i cittadini sorpresi a giocare online in sostegno della resistenza armata. Sui giornali di propaganda era stato diffuso un avviso secondo cui sarebbe stato perseguito chiunque “avesse giocato al gioco PDF”.

"Questi giochi creano una falsa impressione dell'esercito e inconsciamente aumentano il desiderio di rivoluzione tra i giovani", si leggeva inoltre. Rilasciato a marzo dello scorso anno, il PDF Game è stato sviluppato da programmatori birmani espatriati ma ha ottenuto fin da subito una grande popolarità sia all’interno che all’esterno del Myanmar. Il gioco consente ai giocatori di assumere il ruolo di combattenti e sparare virtualmente ai soldati della giunta e ai migliori generali, incluso il leader del colpo di stato Min Aung Hlaing. I proventi dell'app, realizzati attraverso gli annunci pubblicitari, vengono donati per finanziare la resistenza e aiutare i civili sfollati. Il gioco è stato scaricato più di 500mila volte e secondo gli sviluppatori ha coinvolto anche fasce della popolazione non particolarmente giovani.

Tra i cittadini birmani sono popolari anche altri giochi che raccolgono fondi per la rivoluzione, come PDF Hero e End Game-Union. Spesso i militari controllano i cellulari dei cittadini ai posti di blocco e bastano poche immagini o frasi che in qualche modo rimandino alla resistenza per essere arrestati.