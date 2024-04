di John Ai

La segretaria al Tesoro Usa in Cina per la seconda visita in pochi mesi: sul tavolo il tema della "sovrapproduzione" cinese nel campo delle energie rinnovabili. La Repubblica popolare punta sulle esportazioni di pannelli solari, veicoli elettrici e batterie al litio per fronteggiare la sua crisi economica e teme l'imposizione di dazi.

Pechino (AsiaNews/Agenzie) - La segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen è arrivata oggi nella città meridionale cinese di Guangzhou dopo che i leader delle due potenze, Biden e Xi, hanno avuto uno scambio telefonico di idee all'inizio della settimana. Durante la visita di cinque giorni, la Yellen affronterà in una serie di incontri le questioni commerciali, in particolare il tema della "sovrapproduzione" cinese.

Il commercio è un aspetto importante delle relazioni bilaterali tra Pechino e Washington. Le controversie commerciali tra la Cina e il mondo occidentale si stanno intensificando, dato che negli ultimi anni le esportazioni cinesi in tre settori di nuova tecnologia - i veicoli elettrici, i moduli fotovoltaici e le batterie al litio - hanno subito un'impennata. La Yellen ha accusato la Cina di offrire massicci sussidi alle aziende che dominano i settori e ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero non escludere di imporre dazi sui prodotti cinesi per proteggere le industrie americane. Anche l'Europa è preoccupata per l'afflusso di prodotti cinesi a basso costo sul mercato. La Commissione europea ha annunciato un'indagine sui pannelli solari cinesi per sovvenzioni che avrebbero effetti “distorsivi” sul mercato.

La Yellen avrà due giorni di colloqui con il vice primo ministro cinese He Lifeng, responsabile dell’Economia e delle finanze. Poi si sposterà a Pechino per incontrare il primo ministro cinese Li Qiang, il ministro delle Finanze Lan Fo'an e il capo della banca centrale Pan Gongsheng. La Cina sembra accogliere con favore la visita della Yellen, che è un'economista contraria all'imposizione di dazi aggiuntivi. Il quotidiano ufficiale cinese China Daily ritiene che la segretaria al Tesoro sia una “mediatrice” ideale per la sua posizione pragmatica e positiva. Si tratta anche della sua seconda visita in Cina nell'arco di nove mesi; tuttavia, gli analisti ritengono che non sia facile per entrambe le parti raggiungere un consenso sulle questioni commerciali.

Attualmente, il 97% dei pannelli solari nell’Unione europea è importato. Il crollo del prezzo dei moduli fotovoltaici ha accentuato la dipendenza dai prodotti cinesi: i produttori europei si trovano in difficoltà per l’eccesso di offerta. La capacità della Cina di produrre pannelli solari ha superato di gran lunga la domanda globale nel 2023. Poiché l'Unione europea prevede di aumentare la percentuale di energia rinnovabile al 42,5% entro il 2030, i veicoli elettrici, i moduli fotovoltaici e le batterie al litio svolgono un ruolo importante nella strategia di sviluppo sostenibile di Bruxelles.

La Cina si aspetta che le esportazioni rilancino la sua economia in crisi. L'anno scorso, il surplus commerciale della Cina è aumentato significativamente e prodotti come i veicoli elettrici, i moduli fotovoltaici e le batterie al litio hanno dato un contributo fondamentale. L'esportazione di questi prodotti è aumentata di quasi il 30%, ha riferito il primo ministro cinese Li Qiang. La Cina è già diventata una superpotenza nei settori tecnologici più complessi e a più alto valore aggiunto.

Il viaggio della segretaria al Tesoro arriva a poche ore dalla telefonata tra Biden e Xi, che ha riguardato un'ampia gamma di argomenti, da Taiwan all'intelligenza artificiale e alla sicurezza. Anche la futura proprietà di TikTok è al centro delle tensioni tra Washington e Pechino. Gli Stati Uniti temono che questo social network comprometta la propria sicurezza nazionale, raccogliendo informazioni massicce sui cittadini statunitensi e potendo il suo algoritmo essere utilizzato per manipolare l’opinione pubblica e diffondere disinformazione. L'amministrazione Biden sta cercando di trasferire la proprietà di questa società cinese a imprenditori statunitensi.