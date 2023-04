Le notizie di oggi: in Asia del sud il maggior numero di spose bambine, pari al 45% del totale. In Giappone, popolazione fra le più anziane al mondo, al via un campionato di calcio per over 80. Jakarta conferma la morte di tre soldati vittime di una imboscata dei separatisti a Papua. Rilasciate dopo quattro mesi due manifestanti in piazza contro lockdown per il Covid-19 a Pechino. In Libano musei e siti archeologici gratis fino al 25 aprile.

YEMEN

È salito a 85 morti e oltre 300 feriti il bilancio dell’incidente a un evento di beneficenza avvenuto oggi a Sana’a, nello Yemen, controllata dai ribelli filo-iraniani Houthi. La tragedia, il cui bilancio è destinato ad aumentare, è occorsa durante una distribuzione di denaro da parte di commercianti locali ed è legata alla drammatica situazione di indigenza della popolazione, martoriata dalla guerra.

BANGLADESH - ASIA SUD

L’Asia del sud ospita il più alto numero di spose bambine al mondo. L’aumento del costo della vita e la chiusura delle scuole causa Covid-19 hanno costretto le famiglie a spingere le figlie alle nozze. Stime Unicef parlano di 290 milioni di spose bambine nella regione, pari al 45% del totale. Per molti genitori in Bangladesh, come in India e Nepal, il matrimonio è “l’opzione migliore”.

GIAPPONE

Per gli anziani calciatori giapponesi, gli 80 sono i nuovi 50. In una società alle prese con un progressivo invecchiamento, gli attempati amanti del pallone a Tokyo potranno mettere in mostra le loro abilità in una nuova divisione (Soccer For Life League) per gli oltre ottuagenari. Fra i giocatori l’ex nazionale nipponico Mutsuhiko Nomura, la cui carriera copre un arco di 18 mondiali.

INDONESIA

L‘esercito indonesiano ha confermato la morte di tre soldati, caduti in un’imboscata nel fine settimana scorso tesa da membri dei gruppi separatisti a Papua. I militari erano impegnati in una battuta di caccia per localizzare un pilota neozelandese ostaggio dei miliziani. I vertici militati di Jakarta hanno smentito l’uccisione di 15 soldati, fatta in precedenza dai separatisi Tpnpb.

CINA

Due donne presenti alle imponenti manifestazioni di novembre contro lockdown e restrizioni imposte per il Covid-19 sono state rilasciate nelle scorse ore, dopo quasi quattro mesi di detenzione. La maggior parte delle centinaia di persone fermate sono state rilasciate entro poche settimane. Diversa la sorte della 26enne Cao Zhixin e di Cao Zhixin (27 anni), rimaste in cella per mesi.

LIBANO

In occasione della Giornata mondiale del patrimonio culturale, che cade il 18 aprile, il ministro libanese della Cultura Mohammad Mortada ha annunciato l’ingresso gratuito dal 19 al 25 di questo mese al Museo nazionale di Beirut. Accesso libero nello stesso periodo anche ai siti archeologici di Baalbeck e Anjar nella Békaa, a Tyr (Liban-Sud) e Jbeil (Mont-Liban).

RUSSIA - INDIA

La bilancia commerciale tra India e Russia nel 2022, secondo i dati diffusi dal ministero russo dell’Industria e commercio, ha superato i 35 miliardi di dollari. Un dato 2.5 volte maggiore dell’anno precedente, soprattutto in seguito alle forniture di materiali energetici e fertilizzanti minerali dalla Russia e all’esportazione indiana in Russia di “altra produzione”.

KAZAKISTAN - AFGHANISTAN

Le autorità del Kazakhstan hanno approvato l’apertura di un’ambasciata del governo dei talebani dell’Afghanistan, come ha comunicato il portavoce del ministero degli esteri Ajbek Smadjarov. La presenza dei rappresentanti degli studenti coranici nella capitale della repubblica “non significa il riconoscimento del loro regime”, perché questa è una “prerogativa” che spetta all’Onu.